Все новости Тейлор Свифт

Тейлор Свифт

Кино
Тейлор Свифт добивалась камео в «Сумерках», но режиссер фильма ей отказал
Сейчас постановщик жалеет об упущенной возможности.
Кино
Вышел трейлер документального фильма о поп-звезде Ники Минаж
Певица рассказывает о своем творческом и жизненном пути.
Звезды
Звезда сериала «Сплетницы» Блейк Лавли сняла новый клип для Тейлор Свифт
Дебютная видеоработа актрисы пришлась по душе фанатам.
Звезды
Видео: Тейлор Свифт и Гарри Стайлс воссоединились на «Грэмми»
Бывшие возлюбленные побеседовали во время паузы.
Звезды
9 странных рекордов, которые установили голливудские звезды
Оказывается, кроме рекордов в кинорейтингах, музыкальных чартах и продажах бестселлеров многие известные персоны прославились своими «подвигами» в Книге рекордов Гиннеса. Знали ли вы об этом?
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