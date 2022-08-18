Тейлор Свифт добивалась камео в «Сумерках», но режиссер фильма ей отказал

9 странных рекордов, которые установили голливудские звезды

Оказывается, кроме рекордов в кинорейтингах, музыкальных чартах и продажах бестселлеров многие известные персоны прославились своими «подвигами» в Книге рекордов Гиннеса. Знали ли вы об этом?

5 ноя 2020 19:19