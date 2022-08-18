Тейлор Свифт
Тейлор Свифт добивалась камео в «Сумерках», но режиссер фильма ей отказал
Сейчас постановщик жалеет об упущенной возможности.18 авг 2022 16:35
Вышел трейлер документального фильма о поп-звезде Ники Минаж
Певица рассказывает о своем творческом и жизненном пути.30 июл 2022 13:05
Звезда сериала «Сплетницы» Блейк Лавли сняла новый клип для Тейлор Свифт
Дебютная видеоработа актрисы пришлась по душе фанатам.15 ноя 2021 15:10
Видео: Тейлор Свифт и Гарри Стайлс воссоединились на «Грэмми»
Бывшие возлюбленные побеседовали во время паузы.15 мар 2021 13:54
9 странных рекордов, которые установили голливудские звезды
Оказывается, кроме рекордов в кинорейтингах, музыкальных чартах и продажах бестселлеров многие известные персоны прославились своими «подвигами» в Книге рекордов Гиннеса. Знали ли вы об этом?5 ноя 2020 19:19
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