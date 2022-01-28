Юлия Началова
Рустам Солнцев заявил, что Юлия Началова погибла по собственной глупости
Солнцев против переименования Ленинского проспекта в честь Началовой.28 янв 2022 08:15
Отец Юлии Началовой не оценил идею переименовать Ленинский проспект в честь дочери
Москвичи и коммунисты тоже против.26 янв 2022 09:29
Москвичи возмущены идеей переименования Ленинского проспекта в честь Началовой
Поклонники требуют назвать именем Началовой один из главных проспектов столицы.25 янв 2022 13:34
Стала известна причина развода Юлии Началовой и Евгения Алдонина
Вера Алдонина узнала о смерти мамы от отца.24 янв 2022 11:52
Дочь Юлии Началовой растрогала народ архивным видео с матерью
Вера Алдонина до сих пор мечтает стать актрисой.18 янв 2022 10:32
Мать Юлии Началовой опровергла слухи о собственной смерти
Таисия Николаевна осудила представителей желтой прессы.5 янв 2022 09:32
Дочь Началовой переплюнула внучку Долиной: «Уже из себя звезду корчит»
Вера Алдонина порадовала подписчиков.3 янв 2022 07:00
В семье покойной Юлии Началовой произошла беда: «Неожиданно и очень больно»
Мама Юлии Началовой сообщила о двух смертях.27 дек 2021 15:53
15-летняя дочь покойной Юлии Началовой неудачно перепела рождественский хит Мэрайи Кэри
Фолловеры поддержали Веру.24 дек 2021 09:52
Мачеха дочери Юлии Началовой вызвала восторг «обнаженной» красотой
Жена Евгения Алдонина отдыхает на Мальдивах.14 дек 2021 16:13
Дочь Юлии Началовой отметила 15-летие
Мать певицы поздравила внучку в инстаграм-аккаунте.2 дек 2021 11:25
Оставшаяся во время болезни одна дочь Юлии Началовой звонила Ларисе Долиной
Вера Алдонина рассказала, как перенесла болезнь.30 ноя 2021 10:50
Дочь Началовой хотят уберечь от похотливых взглядов: «Зачем одели ее как взрослую женщину?»
14-летняя Вера исполнила хит покойной матери.14 ноя 2021 09:08
Стало известно о состоянии госпитализированного отца Юлии Началовой
Композитор смог выкарабкаться.3 ноя 2021 08:51
«В Пензе я такой один»: Сергей Пенкин в день 60-летия заговорил о будущем месте захоронения
Артисту часто кажется, что людей вокруг много, но при этом он один.11 фев 2021 12:32
«Окрестили меня монстром всея Руси»: бывший муж покойной Началовой раскритиковал фильм о певице
Дмитрий Ланской сравнил фильм о певице с «Битвой экстрасенсов» и «Домом-2».9 фев 2021 16:31
«Он ничтожество»: Лариса Долина винит мужа Юлии Началовой в начавшихся проблемах со здоровьем
Певица в угоду первому супругу старалась похудеть и ограничивала себя жесткими диетами.27 янв 2021 10:01
«Ее можно было спасти»: отец Началовой и ее директор рассказали о трагическом упрямстве певицы
Близкие артистки вспомнили о самых страшных моментах ее жизни.26 янв 2021 16:21
«В память о замечательном человеке»: бывший директор Началовой поделилась архивным фото певицы
Артистка два года не дожила до своего 40-летия.26 янв 2021 11:42
«Я вспомнила историю Юлии Началовой»: Алиса Казьмина рассказала, как оказалась на волосок от смерти
Серьезно заболев, бывшая жена Аршавина вспомнила историю Юлии Началовой.12 янв 2021 14:09
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