Юлия Началова

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Звезды Отец Юлии Началовой не оценил идею переименовать Ленинский проспект в честь дочери Москвичи и коммунисты тоже против. 26 янв 2022 09:29

Общество Москвичи возмущены идеей переименования Ленинского проспекта в честь Началовой Поклонники требуют назвать именем Началовой один из главных проспектов столицы. 25 янв 2022 13:34

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