Все новости Юлия Началова

Юлия Началова

Звезды
Рустам Солнцев заявил, что Юлия Началова погибла по собственной глупости
Солнцев против переименования Ленинского проспекта в честь Началовой.
Звезды
Отец Юлии Началовой не оценил идею переименовать Ленинский проспект в честь дочери
Москвичи и коммунисты тоже против.
Общество
Москвичи возмущены идеей переименования Ленинского проспекта в честь Началовой
Поклонники требуют назвать именем Началовой один из главных проспектов столицы.
Звезды
Стала известна причина развода Юлии Началовой и Евгения Алдонина
Вера Алдонина узнала о смерти мамы от отца.
Дети
Дочь Юлии Началовой растрогала народ архивным видео с матерью
Вера Алдонина до сих пор мечтает стать актрисой.
Звезды
Мать Юлии Началовой опровергла слухи о собственной смерти
Таисия Николаевна осудила представителей желтой прессы.
Дети
Дочь Началовой переплюнула внучку Долиной: «Уже из себя звезду корчит»
Вера Алдонина порадовала подписчиков.
Звезды
В семье покойной Юлии Началовой произошла беда: «Неожиданно и очень больно»
Мама Юлии Началовой сообщила о двух смертях.
Дети
15-летняя дочь покойной Юлии Началовой неудачно перепела рождественский хит Мэрайи Кэри
Фолловеры поддержали Веру.
Звезды
Мачеха дочери Юлии Началовой вызвала восторг «обнаженной» красотой
Жена Евгения Алдонина отдыхает на Мальдивах.
Звезды
Дочь Юлии Началовой отметила 15-летие
Мать певицы поздравила внучку в инстаграм-аккаунте.
Дети
Оставшаяся во время болезни одна дочь Юлии Началовой звонила Ларисе Долиной
Вера Алдонина рассказала, как перенесла болезнь.
Звезды
Дочь Началовой хотят уберечь от похотливых взглядов: «Зачем одели ее как взрослую женщину?»
14-летняя Вера исполнила хит покойной матери.
Звезды
Стало известно о состоянии госпитализированного отца Юлии Началовой
Композитор смог выкарабкаться.
Звезды
«В Пензе я такой один»: Сергей Пенкин в день 60-летия заговорил о будущем месте захоронения
Артисту часто кажется, что людей вокруг много, но при этом он один.
Звезды
«Окрестили меня монстром всея Руси»: бывший муж покойной Началовой раскритиковал фильм о певице
Дмитрий Ланской сравнил фильм о певице с «Битвой экстрасенсов» и «Домом-2».
Звезды
«Он ничтожество»: Лариса Долина винит мужа Юлии Началовой в начавшихся проблемах со здоровьем
Певица в угоду первому супругу старалась похудеть и ограничивала себя жесткими диетами.
Звезды
«Ее можно было спасти»: отец Началовой и ее директор рассказали о трагическом упрямстве певицы
Близкие артистки вспомнили о самых страшных моментах ее жизни.
Звезды
«В память о замечательном человеке»: бывший директор Началовой поделилась архивным фото певицы
Артистка два года не дожила до своего 40-летия.
Звезды
«Я вспомнила историю Юлии Началовой»: Алиса Казьмина рассказала, как оказалась на волосок от смерти
Серьезно заболев, бывшая жена Аршавина вспомнила историю Юлии Началовой.
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия Инина
Звезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператоры
Путешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории