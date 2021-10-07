Юрий Чурсин с первых работ в кино и театре показал себя как актера, способного создавать острохарактерные образы, которые запоминаются не только зрителями, но и критиками.

Биография и личная жизнь

Источник фото: Legion-Media

Юрий Чурсин родился 11 марта 1980 года в казахстанском Приозерске. Семья несколько раз переезжала, и в школьные годы будущая звезда оказался в подмосковных Химках. Именно там в 1997 году Чурсин закончил лицей.

Родители и семья

Актер не связан родственными узами с народной артисткой СССР Людмилы Чурсиной, они просто однофамильцы.

Юрий был младшим ребенком в семье военного. Отец старался правильно воспитать обоих сыновей, но сильно на них не давил. Юрий еще в школьные годы увлекся психологией и сценическим творчеством, и родители доверили ему самому выбирать будущую профессию.

Вступление во взрослую жизнь для Юрия началось с трагедии: незадолго до вступительных экзаменов умерла его мать. Юноша сильно переживал, но решил во что бы то ни стало успешно пройти испытания и закончить вуз в числе лучших. В 1997 году он с первого раза поступил на курс Юрия Шлыкова в Щукинское училище и стал образцовым студентом.

В 2001 году молодой актер закончил вуз с красным дипломом и сразу же был принят в труппу Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова. Он был занят во многих спектаклях, и критики заметили его яркий талант.

В 2005 году Олег Табаков пригласил Чурсина в труппу МХТ им.Чехова. Именно на сцене этого театра Юрий сыграл Алексея Буланова в постановке «Лес», его работа была названа лучшей мужской ролью в театральном сезоне 2004-2005 годов. В «Примадонне» Чурсин впервые сыграл женскую роль и сам себе дела макияж. В том же году молодой актер был удостоен премии «Триумф», а в 2007 получил премию за роль в «Чайке».

Фильмы и сериалы с Юрием Чурсиным в главной роли

Кадр из сериала "Здравствуй, сестра"

В 2005 год был переломным в карьере Чурсина как в театре, так и в кинематографе. Именно после выхода на экраны сериала «Хиромант» к Юрию пришла слава. После роли студента Сергея Рябинина, решившего превратить хиромантию в отдельную науку, актера стали узнавать на улице. Увлеченные зрители просили знаменитость погадать им по руке и рассказать о будущем. Успех был таким громким, что создатели сняли продолжение.

После этого режиссеры начали активнее приглашать Юрия в свои проекты, все чаще предлагая главные роли. В следующем году молодой актер был занят уже в пяти фильмах, причем, в трех – в главной роли: «Игра в Шиндай», «Из пламя и света», который вышел на экраны только в 2008 году. Трагикомедия «Изображая жертву» укрепила звездный статус Чурсина.

Партнерами молодого актера на площадке стали звезды российского кино, среди которых Марат Башаров, Лия Ахеджакова, Фёдор Добронравов.

В 2010 году карьера Юрия сделала очередной рывок: на экраны вышла российская адаптация американского сериала «Побег». Критики и зрители поставили работу Чурсина в один ряд с работой Вентворта Миллера, который сыграл аналогичную роль в голливудской версии картины. Почти все тело героя Юрия было покрыто татуировкой, но сам актер против подобных украшений. Кроме прочего, он верит, что любые рисунки на теле воздействуют на энергетику человека и меняют его судьбу.

В том же году зрители увидели знаменитость в детективе «Химик», основанном на реальных событиях. Компанию Юрию на площадке составили Егор Бероев, Игорь Костолевский, Юрий Беляев.

В 2012 году стартовали съемки проекта «МосГаз». Чурсина утвердили на роль главного подозреваемого, художника Стаса Шелеста, который позже появился в фильмах-продолжениях проекта «Палач», «Паук», «Шакал», «Операция «Сатана», «МосГаз. Новое дело майора Черкасова». Новые картины снимались вплоть до 2019 года. В том же Чурсин воплотил на экране образ хирурга Егора Тюльпанова в ленте «Доктор Смерть».

Ежегодно творческая копился актера пополнялась 3-6 новые проектами. Зрителям больше других запомнились «Три мушкетера», «Степные волки», «Волшебник», «Проклятие спящих», «Здравствуй, сестра», «Фантом». Юрий также появлялся в рейтинговых картинах «Любовницы», «Содержанки-2».

Сейчас в производстве находится шесть новых фильмов с участием Чурсина, среди которых «Угрюм-река», «Обратный билет», «Нулевой мир».

Жена и дети

Юрий считает себя однолюбом. Он решил взять за пример брак своих родителей, которые прожили вместе 25 лет. Сколько составляет семейный стад самого Чурсина, неизвестно, потому что актер держит свою личную жизнь на расстоянии от публики.

Поклонники и некоторые коллеги Юрия узнали о его жене Анне, когда супруги прожили вместе несколько лет и успели дважды стать родителями.

Звезда не говорит о семье и не раскрывает подробности знакомства с будущей супругой. По слухам, тесть актера является крупным бизнесменом.

Чета Чурсиных живет в двухэтажном особняке на Рублевском шоссе. Анна занимается воспитанием сыновей Богдана и Филиппа, ухаживает за домом и большим садом. Юрий старается все свободное время проводить с семьей. Знаменитость называет себя интровертом и не любит шумные тусовки.

Инстаграм

В Instagram нет верифицированной страницы, которая принадлежала бы Юрию Чурсину. Поклонники активно делятся новостями о кумире в фанатских аккаунтах. Страница Юрия в соцсети (https://www.instagram.com/chursin_yury/) обновляется очень редко. В основном там появляются фотографии и короткие ролики из путешествий актера. Иногда Чурсин показывает подросших сыновей, которые ездят по миру вместе с родителями.