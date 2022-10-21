Юрий Маликов
Mia Boyka обиделась на Маликова: «Сразу видно, что человек с молодежью незнаком»
Певица участвует в популярном шоу, где в жюри сидит Дмитрий Маликов. И, кажется, у поп-певицы серьезный конфликт с певцом.21 окт 2022 10:35
Губин о досрочной пенсии сестры Маликова: «Не буду сидеть на шее у государства»
Певец пожелал Маликовой «поменьше хотеть уходить на пенсию».28 дек 2021 11:57
Отец Маликовой раскрыл, на что уйдет досрочная пенсия: завидовать не стоит
Инна Маликова получает пенсию в 44 года.28 дек 2021 11:22
«Не верьте интернету»: Дмитрий Маликов ответил на слухи о завершении карьеры
Певец рассказал, что не планирует уходить со сцены.30 дек 2020 09:47
«Всех открыли, а нам не дают выступать»: Маликов поддержал бойкотирующего «огоньки» Меладзе
Исполнитель хита Love story рассказал о проблемах артистов.29 дек 2020 10:59
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