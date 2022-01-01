Ольга Чугаева
Стилист.
Стилист разделяет мнение Александра Васильева о «модном» способе проредить человечество
По мнению ведущего «Модного приговора» одежду «без секса» внедряют с целью сократить рождаемость.1 янв 2022 09:00
Ольга Бузова забыла про дешевые провокации на красной дорожке: «По пути Леди Гаги»
Артистка решила эпатировать нарядами.17 дек 2021 11:40
Ксению Собчак подставил «воображаемый» стилист: «Дешево выглядит»
Образ Собчак кажется выигрышным только за счет умения правильно себя подать.9 дек 2021 14:52
Униженной за вульгарные наряды Бузовой объяснили, чем можно «заткнуть» рот: «Удовольствие не из дешевых»
Бузова превратилась в экстравагантную Леди Гагу, но отечественного производства.30 ноя 2021 14:32
Диме Билану вынесли модный приговор: «Подражать тиктокерам — это смешно»
По мнению модных экспертов, Билан одевается слишком скромно.26 ноя 2021 14:10
Оксану Лаврентьеву оправдали за ношение шуб из натурального меха
Ольга Чугаева поддержала актрису.23 ноя 2021 10:01
«Привлекает внимание»: Решетова вызвала много споров «подростковым» нарядом
Эксперт поддержала стремление блогера к экспериментам.19 ноя 2021 13:57
Раскритиковавших необычный образ Ренаты Литвиновой поставили на место: «Потрясающе выглядит!»
Актриса театра и кино эпатажно вышла на улицу.19 ноя 2021 10:38
От Киркорова до Зудиной: кто особенно удивил своим появлением на Tatler
Тот случай, когда встречают и провожают «по одежке».18 ноя 2021 08:41
Последнее
Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозговОбщество, 12 окт 2023 20:04
Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условияхОбщество, 12 окт 2023 19:04
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплоеОбщество, 12 окт 2023 16:24
Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тениОбщество, 12 окт 2023 16:04
Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносятОбщество, 4 окт 2023 09:30
Главные новости
Не обязательно отдавать тренч в химчистку: освежить верхнюю одежду можно домаОбщество, 4 окт 2023 08:15
Так моют полы опытные клинеры: тараканы в доме не заведутсяОбщество, 3 окт 2023 13:00
Меньше сахара и больше аромата: что добавляют в тыквенное варенье повараОбщество, 3 окт 2023 12:30
Хоста будет расти крупной и густой: с кустом нужно провести лишь одну процедуруОбщество, 3 окт 2023 12:15
Ни пылинки в книжных шкафах не будет: клинер раскрыла секрет поддержания чистотыОбщество, 3 окт 2023 12:00
Сюжеты
Категории