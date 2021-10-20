Александр Дьяченко
«Постковидный синдром»: связана ли депрессия Дьяченко с перенесенной болезнью
Александр Дьяченко пожаловался на изменения в организме после COVID-19.20 окт 2021 09:21
Почему актер Александр Дьяченко уехал из России и куда?
Дьяченко, известный по сериалу «Мажор» и культовому фильму «Брат-2», в начале 90-х уехал в США.18 окт 2021 14:53
Где сегодня живет актер Александр Дьяченко?
В настоящее время Александр Дьяченко фактически проживает в двух странах одновременно.15 окт 2021 15:58
«Да вы Джеймс Бонд»: фото Александра Дьяченко в необычном образе заинтриговало подписчиков
Александр. Просто Александр: Дьяченко предстал перед фанатами в образе мачо.18 ноя 2020 09:44
«Энергетика зашкаливает»: Александр Дьяченко в роли русского воеводы взбудоражил сеть
55-летний артист отрастил бороду и примерил кольчугу.19 окт 2020 13:16
Александр Дьяченко показал фото с Ларисой Удовиченко со съемок 2 сезона «Осколков»
Фолловеры артиста отметили, что с нетерпением ждут продолжения полюбившейся семейной драмы.21 авг 2020 12:53
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