Александр Никитин

Александра Никитина журналисты окрестили роковым красавцем, но сам актер не считает себя таким у красивым. По его мнению, если артист прославился только как красавец, значит, мало чего стоит в профессиональном плане. А Александр готов работать много и хорошо.

Биография и личная жизнь

Александр родился 30 ноября 1971 года в латвийском городке Скрунда, где жили военные с семьями. Отец продолжал фамильную традицию профессиональной службы в армии, и семья привыкла к частым переводам в новые города. Никитин мало говорит о своем детстве, известно только, что он так хотел быть актером, что даже отец смирился с тем, что династия военных не будет продолжена.

Саше было 12 лет, когда родители вновь переехали. На этот раз старшего Никитина перевели на Украину, где семья и осталась. Будущая звезда сумел закончить школу в одном месте, а после поступил на актерский факультет института искусств в Харькове.

В 1996 году Никитин закончил вуз и поступил на службу в Академический русский драматический театр им. Пушкина, но позже работал на театральной сцене Донецка. В 2000-х годах он перешел в Киевский Национальный театр русской драмы имени Леси Украинки.

Александр очень трудолюбивый и готов почти на любые подвиги ради хорошей роли. Чтобы повысить популярность у зрителей, в 2009 году он согласился участвовать в шоу «Танцую для тебя» на украинском телеканале «1+1». Их тандем с Катериной Тришиной дошел до финала и занял второе место.

Актер родился под знаком зодиака Стрелец, поэтому не любит безделье, если в графике появляется долгая пауза, он активно ищет себе занятие и с удовольствием занимается домашними делами. Идеальный отпуск для него – путешествие сквозь дебри Амазонки с мачете, чтобы прорубать дорогу, и минимумом запасов.

Жена Александра Никитина

Александр обаятельный, статный мужчина, к тому же высокий (рост - 195 см). Он всегда нравился женщинам, но не часто посвящал публику в свою личную жизнь. О первом браке актера почти ничего не известно, кроме того что Никитин и его избранница в конце концов расстались. Не спасло семью даже рождение сына Ильи в 1998 году.

Со второй женой Александр познакомился в 2005 году на площадке сериала «Дьявол из Орли». Актриса Надежда Бахтина сыграла его экранную жену, но симпатия между артистами была самой настоящей. Влюбленные готовы были пожениться сразу по окончании съемок, но рабочие графики у обоих были расписаны на месяцы вперед, и свадьбу пришлось отложить. Потом еще раз и еще. В итоге свадьба состоялась только два года спустя, в 2007 году.

Молодожены дружно строили планы на долгую семейную жизнь и рождение детей. Но никто из супругов не желал отказываться от карьеры, оба много работали, постоянно были в разъездах. Постепенно они привыкли жить в разлуке, а то и дело возникающие слухи о романах на площадках еще больше отдаляли Александра и Надежду друг от друга. В 2012 году пара решила, что такая семейная жизнь не по душе им обоим, и развелась.

После второго неудавшегося брака Никитин еще больше сузил круг вопросов, которые соглашался обсуждать. Он обходил все вопросы о личной жизни, и новые романы, если они были, так и не стали достоянием общественности.

Александр Никитин и Юлия Меньшова

Кадр из сериала "Между нами, девочками"

Юлия Меньшова и Александр Никитин стали героями сплетен после совместной работы в российско-украинском сериале «Между нами, девочками» в 2013 году. Они сыграли влюбленную пару да так убедительно, что зрители поверили в их роман за кадром. Звезды не реагировали на сообщения о своих мнимых отношениях, и пересуды затихли.

Вплоть до 2018 года, когда создатели сериала решили снять продолжение. 49-летняя Юлия сама спровоцировала новую волну слухов, опубликовав в личном блоге фото с 46-летним Александром. «А как вам такие Елена Николаевна и Левандовский? Огонь же», — написала она под снимком, и публика вновь заговорила о счастливом продолжении романа не только у их экранных героев. Но артисты так и не подтвердили, что между ними были близкие отношения.

Фильмы и сериалы с Александром Никитиным в главной роли

Кадр из сериала "Чистая психология"

Александр очень трудолюбив, не отказывается даже от небольших ролей, не удивительно, что в его творческой копилке уже 94 проекта.

Начинал Никитин, как и все, с эпизодов, но уже в 2003 году его утвердили на главную роль в сериале «Овод». В том же году актер переехал в Москву и предложений работы стало больше. В 2006 году он сыграл главные роли уже в трех проектах: «Ангел из Орли», «Дьявол из Орли», «Женские истории». Зрители с восторгом приняли все три картины, и Никитина стали узнавать.

В 2008 году Никитин появился в детективном сериале «Осенний детектив». По сюжету старший следователь Кабаков уходит из прокуратуры на должность преподавателя, но из-за смерти друга возвращается к работе.

После целой череды ролей второго плана в 2010 году Александр вернулся на первый план в мелодраме «Только любовь». Потом были образы хирурга в «Первой любви», безопасника в «Танкисты своих не бросают», директора завода в «Другой семье» и даже пожарного в картине «Меж двух огней».

В 2015 году актер исполнил роли первого плана сразу в четырех лентах: «Останьтесь навсегда», «Отдел», «Потеряшки», «Работа над ошибками».

Александр порадовал поклонников сразу несколькими премьерами в 2019 году. Он появился во втором сезоне криминального сериала «Анатомия убийства» вместе с Даниилом Спиваковским и Екатериной Волковой. В обеих частях «Беглянки» он становится врачом провинциальной больницы, где прячется героиня Анны Миклош, ставшая свидетелем преступления.

Медицинская тема продолжилась в картине «Чистая психология», но Александр играет не доктора, а бизнесмена, который обращается к врачу-психологу. Он просит Елену вычислить, кто пишет ему письма с угрозами и стоит ли что-то за страшными словами.

Инстаграм

Больше всего страница Никитина в Instagram (https://www.instagram.com/sashanikitin71/) похожа на творческий дневник. Александр пишет о забавных ситуациях на съемках, публикует фотографии с коллегами по площадке и кадры фильмов со своим участием. Актер иногда делится интересными моментами своих путешествий и рассказами о достопримечательностях.