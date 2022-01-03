Александр Васильев
Глаза 9 размера, внезапный отец Моргенштерна и жених-паук: 5 лучших выпусков «Давай поженимся!»
Некоторые россияне признаются, что смотрят телешоу, чтобы поднять себе настроение и посмеяться от души.3 янв 2022 18:00
Стилист разделяет мнение Александра Васильева о «модном» способе проредить человечество
По мнению ведущего «Модного приговора» одежду «без секса» внедряют с целью сократить рождаемость.1 янв 2022 09:00
Актриса Елена Валюшкина призналась, что страдала от бесплодия
Звезда делала операции, чтобы родить.28 дек 2021 15:53
Сколько лет Наде в фильме «Любовь и голуби»?
О мелодраматической истории своих бывших соседей по коммунальной квартире, Кузякиных, сценарист Владимир Гуркин узнал в 1976 году от матери.25 дек 2021 15:00
Сколько лет героям фильма «Любовь и голуби»?
Точный возраст героев фильма, конечно, в титрах не указывается.25 дек 2021 14:45
Сколько лет было актерам, сыгравшим в «Любовь и голуби»?
У многих актеров фильма реальный возраст сильно отличался от возраста их героев.25 дек 2021 14:30
На каком курорте снимали «Любовь и голуби»?
Съемки сцен на курорте из «Любовь и голуби» начались в ноябре 1983 года.25 дек 2021 14:15
Какой возраст Нины Дорошиной в фильме «Любовь и голуби»?
Нина Дорошина оказалась самой старшей в актерском составе киноленты.25 дек 2021 12:30
Как звали жену в фильме «Любовь и голуби»?
Актриса Нина Дорошина играла жену героя Александра Михайлова, которую звали Надей, в пьесе «Любовь и голуби» театра «Современник».25 дек 2021 11:30
Как звали деда в «Любовь и голуби»?
Деревенского деда автор сценария Владимир Гуркин «списал» со своего родного дедушки-сибиряка.25 дек 2021 11:15
Где снимали курорт и пансионат из фильма «Любовь и голуби»?
Основные съемки фильма проходили в Карелии.25 дек 2021 10:00
Где работал Василий в фильме «Любовь и голуби»?
Действие фильма, по сценарию, разворачивается в Сибири.25 дек 2021 09:45
Где происходит действие фильма «Любовь и голуби»?
Фильм снят по пьесе Владимира Гуркина, написавшего и сценарий к картине.25 дек 2021 09:30
Где отдыхал Василий в фильме «Любовь и голуби»?
По сюжету «Любовь и голуби» Василий Кузякин (Александр Михайлов) получает путевку на юг после производственной травмы.25 дек 2021 09:15
В каком санатории снимали «Любовь и голуби»?
Южный курорт, куда в санаторий по сценарию «Любовь и голуби» отправляется герой Александра Михайлова, снимали в городах Грузии Батуми и Кобулети.25 дек 2021 08:00
Есть ли в фильме «Любовь и голуби» вырезанные сцены?
Чиновники от кино потребовали сократить картину за аморальность и пропаганду алкоголизма.25 дек 2021 07:00
Модельер Александр Васильев подготовил себе место на Троекуровском кладбище
Историк моды задумался о вечном.17 дек 2021 09:13
Отказавшегося помочь больному ребенку Васильева призвали не осуждать
Васильев считает, что укол более чем за 2 миллиона евро не гарантирует, что ребенок не умрет в 10 лет.8 дек 2021 12:08
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Стилист дала простые рекомендации по выбору наряда для новогодней ночи.2 дек 2021 10:45
Диме Билану вынесли модный приговор: «Подражать тиктокерам — это смешно»
По мнению модных экспертов, Билан одевается слишком скромно.26 ноя 2021 14:10
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