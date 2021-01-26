Алена Хмельницкая
«Не понимаю, что со мной не так»: Алена Хмельницкая рассказала о негативных последствиях коронавируса
Актриса призналась, что после болезни перестала себе нравиться.26 янв 2021 07:52
«24 часа под наблюдением»: заболевшая коронавирусом Алена Хмельницкая легла в больницу
Решила не рисковать и отправилась под наблюдение.18 янв 2021 16:18
«Я робела около них»: Алена Хмельницкая рассказала о съемках с Шевельковым и Жигуновым
Актриса придает большое значение работе в одном из первых своих фильмов.13 янв 2021 15:38
«Никто не думал создавать семью»: Алена Хмельницкая рассказала о коротком романе с Егором Кончаловским
В молодости не задумывались о серьезном.13 янв 2021 09:47
«Высокие отношения»: Маргарита Симоньян нежно обратилась к Алене Хмельницкой в день 50-летия
Звезды российского телевидения демонстрируют редкие для соперниц чувства.12 янв 2021 14:08
«Мэрилин Монро»: фанаты не узнали Евгению Лозу в новом ярком образе
Актриса показала необычную фотосессию и стильный лук.14 окт 2020 16:39
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