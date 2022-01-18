Анастасия Костенко до сих пор не вернула прежнюю форму.

Недавно родившую жену Тарасова поддержали после грубых слов ее матери о лишнем весе

Супруги с детьми отдыхают на Мальдивах.

Футболиста Тарасова предупредили об опасности для двухмесячного сына: «Будьте аккуратнее»

Анастасия Костенко улетела с семьей на Мальдивы.

Бывшим любовницам нравится быть на виду.

«Важно забрать чужое»: вот почему жалеть Брухунову, Ивлеву и других разлучниц не нужно

В сети жалеют Тарасова после выходок Бузовой: «Пожалел, что с ней связался»

Родившая Анастасия Костенко просит не хейтить ее из-за изменений во внешности

Обрушившуюся на Тарасова Бузову подняли на смех: «Сама себя унизила»

Бузова заявила со сцены, что ее бывший муж «кусает локти».

Жена Дмитрия Тарасова заступилась за мужа после нападок Ольги Бузовой

Экс-супруги Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов встретились на вручении премии

Подписчики футболиста осудили его за выделение сына среди детей.

Психолог высказалась о скандале вокруг детей Тарасова и Костенко

Дмитрий Тарасов признался, что не может заниматься сексом со своей женой

«Потеря интереса к ребенку»: родившая Костенко впала в депрессию из-за ссор с мужем

Жена Дмитрия Тарасова стала мамой в третий раз.

«Меня не кормят»: истощенная Костенко обрадовалась оладьям в роддоме

Тарасов стал отцом в четвертый раз.

«Купила абонемент на коньячный завод»: бездетную Бузову жестко высмеяли в сети

«Трепетные отношения в семье»: Костенко не просто так выбрала наряд на выписку из роддома

Стилист рассказала, почему супруга Тарасова каждый раз выбирает новые образы.

3 ноя 2021 15:17