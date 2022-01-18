Анастасия Костенко
Недавно родившую жену Тарасова поддержали после грубых слов ее матери о лишнем весе
Анастасия Костенко до сих пор не вернула прежнюю форму.18 янв 2022 15:52
Футболиста Тарасова предупредили об опасности для двухмесячного сына: «Будьте аккуратнее»
Супруги с детьми отдыхают на Мальдивах.17 янв 2022 10:45
Жена футболиста Тарасова рассказала о «подставе» дочери: «Устроила нам»
Анастасия Костенко улетела с семьей на Мальдивы.16 янв 2022 09:00
«Важно забрать чужое»: вот почему жалеть Брухунову, Ивлеву и других разлучниц не нужно
Бывшим любовницам нравится быть на виду.10 янв 2022 16:00
В сети жалеют Тарасова после выходок Бузовой: «Пожалел, что с ней связался»
Бузова уличила во лжи бывшего мужа.25 дек 2021 12:00
Жену Дмитрия Тарасова просят перестать конкурировать с Ольгой Бузовой
Публикация Костенко озадачила подписчиков.24 дек 2021 10:37
Жена футболиста Дмитрия Тарасова впервые показала лицо новорожденного сына
Подписчики рады за многодетную маму.23 дек 2021 12:43
Родившая Анастасия Костенко просит не хейтить ее из-за изменений во внешности
Многодетную маму критикуют за лишний вес.23 дек 2021 09:39
Обрушившуюся на Тарасова Бузову подняли на смех: «Сама себя унизила»
Ольга Бузова хотела публично унизить бывшего мужа.21 дек 2021 15:40
Жена Дмитрия Тарасова заступилась за мужа после нападок Ольги Бузовой
Бузова заявила со сцены, что ее бывший муж «кусает локти».21 дек 2021 10:12
Экс-супруги Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов встретились на вручении премии
Бузова прилюдно унизила Дмитрия Тарасова.21 дек 2021 09:40
«Киркоров увел Даву у Бузовой»: феминистки высмеяли список знаменитых разлучниц
Феминистки заступились за известных разлучниц.24 ноя 2021 11:14
Психолог высказалась о скандале вокруг детей Тарасова и Костенко
Подписчики футболиста осудили его за выделение сына среди детей.22 ноя 2021 15:49
«Развели»: жена Тарасова пожаловалась на поступок близкого человека
Костенко поделилась с подписчиками новыми семейными сторис.22 ноя 2021 14:03
Дмитрий Тарасов признался, что не может заниматься сексом со своей женой
Врачи запретили спортсмену приближаться к жене.18 ноя 2021 09:59
«Потеря интереса к ребенку»: родившая Костенко впала в депрессию из-за ссор с мужем
Жена Тарасова пожаловалась на беспричинные слезы.11 ноя 2021 09:13
«Как?»: родившая Костенко поразила поклонников своим видом
Жена Дмитрия Тарасова стала мамой в третий раз.9 ноя 2021 08:53
«Меня не кормят»: истощенная Костенко обрадовалась оладьям в роддоме
Жена Дмитрия Тарасова родила сына.4 ноя 2021 09:09
«Купила абонемент на коньячный завод»: бездетную Бузову жестко высмеяли в сети
Тарасов стал отцом в четвертый раз.4 ноя 2021 08:29
«Трепетные отношения в семье»: Костенко не просто так выбрала наряд на выписку из роддома
Стилист рассказала, почему супруга Тарасова каждый раз выбирает новые образы.3 ноя 2021 15:17
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