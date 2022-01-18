Все новости Анастасия Костенко

Анастасия Костенко

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Недавно родившую жену Тарасова поддержали после грубых слов ее матери о лишнем весе
Анастасия Костенко до сих пор не вернула прежнюю форму.
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Футболиста Тарасова предупредили об опасности для двухмесячного сына: «Будьте аккуратнее»
Супруги с детьми отдыхают на Мальдивах.
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Жена футболиста Тарасова рассказала о «подставе» дочери: «Устроила нам»
Анастасия Костенко улетела с семьей на Мальдивы.
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«Важно забрать чужое»: вот почему жалеть Брухунову, Ивлеву и других разлучниц не нужно
Бывшим любовницам нравится быть на виду.
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В сети жалеют Тарасова после выходок Бузовой: «Пожалел, что с ней связался»
Бузова уличила во лжи бывшего мужа.
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Жену Дмитрия Тарасова просят перестать конкурировать с Ольгой Бузовой
Публикация Костенко озадачила подписчиков.
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Жена футболиста Дмитрия Тарасова впервые показала лицо новорожденного сына
Подписчики рады за многодетную маму.
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Родившая Анастасия Костенко просит не хейтить ее из-за изменений во внешности
Многодетную маму критикуют за лишний вес.
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Обрушившуюся на Тарасова Бузову подняли на смех: «Сама себя унизила»
Ольга Бузова хотела публично унизить бывшего мужа.
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Жена Дмитрия Тарасова заступилась за мужа после нападок Ольги Бузовой
Бузова заявила со сцены, что ее бывший муж «кусает локти».
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Экс-супруги Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов встретились на вручении премии
Бузова прилюдно унизила Дмитрия Тарасова.
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«Киркоров увел Даву у Бузовой»: феминистки высмеяли список знаменитых разлучниц
Феминистки заступились за известных разлучниц.
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Психолог высказалась о скандале вокруг детей Тарасова и Костенко
Подписчики футболиста осудили его за выделение сына среди детей.
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«Развели»: жена Тарасова пожаловалась на поступок близкого человека
Костенко поделилась с подписчиками новыми семейными сторис.
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Дмитрий Тарасов признался, что не может заниматься сексом со своей женой
Врачи запретили спортсмену приближаться к жене.
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«Потеря интереса к ребенку»: родившая Костенко впала в депрессию из-за ссор с мужем
Жена Тарасова пожаловалась на беспричинные слезы.
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«Как?»: родившая Костенко поразила поклонников своим видом
Жена Дмитрия Тарасова стала мамой в третий раз.
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«Меня не кормят»: истощенная Костенко обрадовалась оладьям в роддоме
Жена Дмитрия Тарасова родила сына.
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«Купила абонемент на коньячный завод»: бездетную Бузову жестко высмеяли в сети
Тарасов стал отцом в четвертый раз.
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«Трепетные отношения в семье»: Костенко не просто так выбрала наряд на выписку из роддома
Стилист рассказала, почему супруга Тарасова каждый раз выбирает новые образы.
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