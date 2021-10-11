Анастасия Стежко с детства старалась брать пример с Грейс Келли и Одри Хепберн, и зрители полюбили ее за элегантность и талант.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Анастасия родилась 5 сентября 1989 года в Калининграде, там же провела детство и юность. В школьные годы Стежко успевала учиться на «отлично» не только в обычной школе, но и в музыкальной, по классу фортепиано. Она с легкостью заучивала наизусть стихи любимых поэтов Серебряного века: Игоря Северянина, Бориса Пастернака, Марины Цветаевой.

Когда подошло время выбирать профессию, будущая звезда вспомнила свою любовь к звездам Голливуда Грейс Келли и Одри Хепберн и решила пойти по их стопам. В 2007 году она отправилась в Москву и стала студенткой в мастерской Владимира Грамматикова во ВГИКе.

Анастасия обладает почти модельными параметрами (рост 176 см, вес 58 кг) и в 2010 году стала участницей конкурса красоты «Мисс Россия». Ее готовила организатор шоу «Мисс Калининград» Лаура Лукина, и девушка сумела выйти в финальный тур. На этом ее везение закончилось, и Стежко не попала ни в тройку самых красивых девушек страны, ни в топ-15. Опыт участия в таком серьезном конкурсе в дальнейшем не раз помогал ей не волноваться во время кинопроб.

Актриса часто путешествует, несколько раз была на любимой ею Сицилии. Форму Анастасия поддерживает пробежками, виндсерфингом и сноубордингом.

Личная жизнь

Внешность Анастасии не могла не привлекать внимание мужчин. У начинающей актрисы были романы, но они не привели к серьезным отношениям или браку. Некоторые увлечения, особенно коллегами, ей и вовсе приписывала молва. Стежко некоторое время встречалась с коллегой Кириллом Запорожским, а позже с Сергеем Чирковым, но оба романа не удались.

Муж

Настоящее счастье Анастасия обрела с мужчиной, далеким от театральной жизни ил кино. Сотрудник министерства иностранных дел РФ Дмитрий Старостин впервые увидел Стежко на экране. Актриса так ему понравилась, что дипломат раздобыл номер ее телефона и позвонил. Сначала были телефонные разговоры, позже молодые люди встретились и решили не расставаться.

В сентябре 2019 года актриса объявила, что вышла замуж. Анастасия и Дмитрий летом сыграли тихую свадьбу во Франции, о которой знали только самые близкие люди. Молодожены отпраздновали свой союз в узком кругу и отправились в свадебное путешествие. Грандиозную вечеринку они устроили уже после возвращения в Москву и официального объявления о браке. Актриса не стала сохранять свое творческое имя и взяла фамилию мужа, став Старостиной.

В мае 2020 года супруги впервые стали родителями. Анастасия родила дочь, которую назвали Стефанией, но сама актриса в личном блоге называет дочь Стеша.

Анастасия Стежко в откровенной фотосессии для MAXIM

Летом 2017 года поклонники увидели весьма откровенные фотографии Стежко. Актриса согласилась на фотосессию для мужского глянцевого журнала «Максим». Редакторы издания решили использовать теплые летние деньки и провели сессию на свежем воздухе. Анастасия позировала в поле, на причале, в конюшне, обыгрывая образ американки со среднего запада. Она примерила джинсовую рубашку и мини-шорты, белую блузу и легкий сарафан на тонких бретелях. Для некоторых снимков актриса позировала и вовсе обнаженной.

В интервью Стежко призналась, что для некоторых ролей ее яркая внешность оказывается помехой. Тогда ее выпускают в кадр практически без грима, с гладко зачесанными волосами – чтобы зрители не отвлекались на ее красоту, а замечали характер персонажа.

Фильмы и сериалы с Анастасией Стежко в главной роли

Кадр из сериала "Пробуждение"

В творческой копилке Стежко более 40 работ. Дебютировала актриса в 2011 году, когда училась в вузе. Она получила роль второго плана в пятом сезоне детективного сериала «Час Волкова».

А уже в следующем году ее утвердили на главную роль в мелодраме «Обменяйтесь кольцами». В 2013 году она вновь получила главную роль в мистическом сериале «Ангел или демон» про девушку Машу, за душу которой борются светлая и темная стороны. В том же году на экраны вышли еще два проекта, в которых Анастасия воплотила главные образы: «Первая любовь» и «Простая девчонка». В следующем году зрители увидели Стежко в популярном сериале «Светофор» в роли Юли.

В 2015 году актриса работала сразу в восьми проектах, в двух исполнила главные роли. В мелодраме «Цветок папоротника» Анастасия сыграла студентку Ирину, которая вместе с подругой искала волшебный цветок, а нашла раненного парня.

В детективной драме «Черная река» актриса воплотила образ сельской учительницы Лены, чей муж пропал в тайге.

В 2017 году на экраны вышел детективный сериал «Неизвестный», в котором героиня Стежко помогает таинственному гению Шагину расследовать преступления. В том же году Анастасия сыграла Элю в мелодраме «Путь сквозь снега» и Лину в приключенческом детективе «Пять минут тишины» о работе горноспасательного отряда МЧС в Карелии. Фильм так понравился зрителям, что в следующем году на экраны вышло продолжение «Пять минут тишины. Возвращение». На 2020 год запланирован показ картины «Пять минут тишины. Новые горизонты».

В мелодраме «Ведьма» Стежко сыграла красавицу Надежду, которую главный герой спас из реки. В том же 2018 году актриса появилась в образе Лилии Карасевой в популярном сериале «Полицейский с Рублевки».

Продолжается работа над картинами «Пробуждение» и «Персональный ассистент» с участием Анастасии.

Инстаграм

Анастасия Стежко не любит давать интервью, но не портив пообщаться с поклонниками в соцсети. Она активно ведет свою страницу в Instagram (https://www.instagram.com/nastya_stezhko), и внимательные фанаты могут узнать все новости о жизни актрисы через ее аккаунт.

Она показывает фотографии, сделанные в поездках, рассказывает о достопримечательностях, которые посетила. Делится кадрами с дочкой, но старается не показывать ее личико. В начале августа Стефании исполнилось три месяца.

Анастасия часто публикует кадры профессиональных фотосессий. Поклонники с восторгом принимают ее снимки, фото быстро набирают сотни лайков.