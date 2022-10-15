Ариана Гранде
Мадонна, Дженнифер Лопес и другие: самые известные веганы
Веганство получает хорошую поддержку от знаменитостей.15 окт 2022 14:22
В соцсетях высмеяли новую «самую красивую женщину мира»
В список попала звезда сериала «Убивая Еву» Джоди Комер, а также актриса Зендея и Белла Хадид.14 окт 2022 10:57
Мюзикл «Злая» выйдет в двух частях
Создатели решили, что в рамках одного фильма не выйдет оптимально реализовать имеющуюся концепцию.28 апр 2022 16:43
Режиссер мюзикла «Злая» был растроган до слез прослушиванием Арианы Гранде
По его словам, все претендентки на главные роли находились в равных условиях на прослушиваниях.8 фев 2022 15:23
Певица Ариана Гранде повторила знаменитый образ Бритни Спирс
Исполнительница удивила всех на шоу «Голос».9 дек 2021 09:33
Редкие фото: Ариану Гранде и Далтона Гомеса запечатлели на свидании
Возлюбленные провели время в ресторане.9 мар 2021 10:46
Дженнифер Лоуренс получила травму на съемках картины «Не смотри вверх» с Ди Каприо и Шаламе
Осколок стекла повредил веко актрисы, из-за чего съемки на время остановили.9 фев 2021 14:22
«Самая счастливая»: певица Ариана Гранде показала роскошное обручальное кольцо
Актриса собралась замуж за риелтора, который раньше был танцором.21 дек 2020 21:02
«Соулмейты»: Кайя Гербер и Кара Делевинь сделали одинаковые татуировки
Девушки вновь запустили слухи о романе.13 авг 2020 14:38
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