Все новости Ариана Гранде

Ариана Гранде

Общество Звезды
Мадонна, Дженнифер Лопес и другие: самые известные веганы
Веганство получает хорошую поддержку от знаменитостей. 
Звезды
В соцсетях высмеяли новую «самую красивую женщину мира»
В список попала звезда сериала «Убивая Еву» Джоди Комер, а также актриса Зендея и Белла Хадид.
Кино
Мюзикл «Злая» выйдет в двух частях
Создатели решили, что в рамках одного фильма не выйдет оптимально реализовать имеющуюся концепцию.
Кино
Режиссер мюзикла «Злая» был растроган до слез прослушиванием Арианы Гранде
По его словам, все претендентки на главные роли находились в равных условиях на прослушиваниях.
Звезды
Певица Ариана Гранде повторила знаменитый образ Бритни Спирс
Исполнительница удивила всех на шоу «Голос».
Звезды
Редкие фото: Ариану Гранде и Далтона Гомеса запечатлели на свидании
Возлюбленные провели время в ресторане.
Звезды
Дженнифер Лоуренс получила травму на съемках картины «Не смотри вверх» с Ди Каприо и Шаламе
Осколок стекла повредил веко актрисы, из-за чего съемки на время остановили.
Звезды в соцсетях
«Самая счастливая»: певица Ариана Гранде показала роскошное обручальное кольцо
Актриса собралась замуж за риелтора, который раньше был танцором.
Звезды в соцсетях
«Соулмейты»: Кайя Гербер и Кара Делевинь сделали одинаковые татуировки
Девушки вновь запустили слухи о романе.
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