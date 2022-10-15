Все новости Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер

Общество Звезды
Мадонна, Дженнифер Лопес и другие: самые известные веганы
Веганство получает хорошую поддержку от знаменитостей. 
Общество Звезды
Джейми Ли Кёртис рассказала, как красиво стареть
Известная актриса призывает не портить себе лицо.
Кино
В какой последовательности смотреть все части «Терминатора»
Когда в 1984 году на экраны вышел фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор», критики сошлись в одном: картина навсегда изменит жанр фантастики.
Звезды
Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой после 10 лет суда
Супруга устала от измен.
Кино
В какой последовательности смотреть все части “Крепкий орешек”?
Культовый боевик с Брюсом Уиллисом, породивший целую франшизу, неожиданно приобрел статус одного из лучших рождественских фильмов.
Звезды
Сын Арнольда Шварценеггера рассказал, почему отказался от фамилии знаменитого отца
У актера есть внебрачный ребенок.
Звезды
От Шварценеггера до Макконахи: озвучена неожиданная причина, почему актеров затягивает в политику
Медийные личности стремятся построить карьеру на политическом поприще не только ради самопиара.
Кино
Джейми Ли Кертис рассказала, почему Арнольд Шварценеггер не хотел ее участия в фильме «Правдивая ложь»
Он считал, что им будет неловко сниматься в любовных сценах.
Звезды
«Обожаю»: Варнава со страстью набросилась на Родригеса
Катя и Тимур крепко дружат.
Кино
Крис Пратт рассказал, почему Арнольду Шварценеггеру понравилась «Война будущего»
Дело в правдоподобном изображении семейных отношений. 
Кино
Слух: Вин Дизель хотел бы сняться в сиквеле «Лысого няньки»
Но не факт, что это произойдет.
Звезды
Мэттью Макконахи задумался о выдвижении в губернаторы штата Техас
Через год должны состояться выборы на пост главы штата.
Кино
За съемки в «Бэтмене и Робине» Арнольд Шварценеггер заработал больше Джорджа Клуни
«Последний киногерой» получил 25 млн долларов за роль мистера Фриза.
Звезды
«Скажите, что я Сталлоне»: Стас Костюшкин показал подкачанный торс и сравнил себя с голливудской звездой
В подписи же артист напрашивается на комплименты подписчиков.
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