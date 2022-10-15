Арнольд Шварценеггер
Мадонна, Дженнифер Лопес и другие: самые известные веганы
Веганство получает хорошую поддержку от знаменитостей.15 окт 2022 14:22
Джейми Ли Кёртис рассказала, как красиво стареть
Известная актриса призывает не портить себе лицо.13 окт 2022 12:08
В какой последовательности смотреть все части «Терминатора»
Когда в 1984 году на экраны вышел фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор», критики сошлись в одном: картина навсегда изменит жанр фантастики.29 дек 2021 18:52
Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой после 10 лет суда
Супруга устала от измен.29 дек 2021 09:02
В какой последовательности смотреть все части “Крепкий орешек”?
Культовый боевик с Брюсом Уиллисом, породивший целую франшизу, неожиданно приобрел статус одного из лучших рождественских фильмов.24 дек 2021 10:50
Сын Арнольда Шварценеггера рассказал, почему отказался от фамилии знаменитого отца
У актера есть внебрачный ребенок.21 дек 2021 09:09
От Шварценеггера до Макконахи: озвучена неожиданная причина, почему актеров затягивает в политику
Медийные личности стремятся построить карьеру на политическом поприще не только ради самопиара.23 ноя 2021 16:00
Джейми Ли Кертис рассказала, почему Арнольд Шварценеггер не хотел ее участия в фильме «Правдивая ложь»
Он считал, что им будет неловко сниматься в любовных сценах.26 окт 2021 14:21
«Обожаю»: Варнава со страстью набросилась на Родригеса
Катя и Тимур крепко дружат.26 окт 2021 12:05
Крис Пратт рассказал, почему Арнольду Шварценеггеру понравилась «Война будущего»
Дело в правдоподобном изображении семейных отношений.7 авг 2021 11:30
Слух: Вин Дизель хотел бы сняться в сиквеле «Лысого няньки»
Но не факт, что это произойдет.1 июн 2021 10:57
Мэттью Макконахи задумался о выдвижении в губернаторы штата Техас
Через год должны состояться выборы на пост главы штата.12 мар 2021 12:04
За съемки в «Бэтмене и Робине» Арнольд Шварценеггер заработал больше Джорджа Клуни
«Последний киногерой» получил 25 млн долларов за роль мистера Фриза.21 дек 2020 16:51
«Скажите, что я Сталлоне»: Стас Костюшкин показал подкачанный торс и сравнил себя с голливудской звездой
В подписи же артист напрашивается на комплименты подписчиков.25 ноя 2020 11:16
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