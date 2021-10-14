Денис Шведов
Что будет в конце российского сериала «Бывшие»?
Третий сезон, вышедший в 2021 году, вносит ясность в отношениях Ильи, которого сыграл Денис Шведов, и Яны, роль которой исполнила Любовь Аксенова.14 окт 2021 13:08
Сколько всего серий в русском сериале «Бывшие»?
В драматическом сериале отечественного производства 24 серии.14 окт 2021 12:56
Кто озвучивает Аквамена на русском?
Главного героя первой части кинофраншизы «Аквамен» озвучил российский актёр дубляжа, кино, телевидения и театра Денис Эдуардович Шведов.13 окт 2021 14:53
Кто озвучивает мультфильм «Райя и последний дракон» на русском?
Американский мультфильм «Райя и последний дракон», снятый студией «Дисней», вышел в международный прокат в 2021 году.4 окт 2021 13:22
«Я усох и перезагрузился»: Денис Шведов показал первое фото после окончания съемок «Последнего героя»
Актер случайно оказался на популярном проекте.18 фев 2021 10:39
«Сначала было сложно»: Денис Шведов рассказал, как похудел на 17 килограммов
Актер считает, что уделять внимание своему телу — часть его профессии.10 дек 2020 15:08
«Постельные сцены снимают долго»: Денис Шведов рассказал о трудностях съемок пикантных кадров с Дитковските
Актер, сыгравший доктора Преображенского, объяснил свое отношение к пластике.2 дек 2020 10:20
«Когда придет время, и я сделаю это»: звезда «Доктора Преображенского» поделился отношением к пластической хирургии
Актер заявил, что, возможно, когда-нибудь воспользуется услугами пластического хирурга.24 ноя 2020 13:05
«Переживаю за ваши отношения больше чем за свои»: Любовь Аксенова раскрыла подробности выхода нового сезона «Бывших»
Актриса анонсировала в Instagram съемки нового сезона любимого зрителями шоу.11 сен 2020 14:53
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