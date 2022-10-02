Все новости Дмитрий Тарасов

Дмитрий Тарасов

Спорт
49-летний Фигу сыграл в футбол прямо в самолете и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Звезда 2000-х годов и бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу вместе с другими спортсменами сыграл в футбол на высоте 600 метров над уровнем моря.
Звезды
Футболиста Тарасова предупредили об опасности для двухмесячного сына: «Будьте аккуратнее»
Супруги с детьми отдыхают на Мальдивах.
Звезды
Жена футболиста Тарасова рассказала о «подставе» дочери: «Устроила нам»
Анастасия Костенко улетела с семьей на Мальдивы.
Звезды
В сети жалеют Тарасова после выходок Бузовой: «Пожалел, что с ней связался»
Бузова уличила во лжи бывшего мужа.
Звезды
Жена футболиста Дмитрия Тарасова впервые показала лицо новорожденного сына
Подписчики рады за многодетную маму.
Звезды
Обрушившуюся на Тарасова Бузову подняли на смех: «Сама себя унизила»
Ольга Бузова хотела публично унизить бывшего мужа.
Звезды
Жена Дмитрия Тарасова заступилась за мужа после нападок Ольги Бузовой
Бузова заявила со сцены, что ее бывший муж «кусает локти».
Звезды
Экс-супруги Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов встретились на вручении премии
Бузова прилюдно унизила Дмитрия Тарасова.
Звезды
Раскрыто, зачем футболист Тарасов снялся в клипе: «Совсем на мели»
Футболист начал зарабатывать в шоу-бизнесе.
Звезды
В сети обратились к запевшему Тарасову: «Ждем дуэт с Бузовой»
Футболисту пророчат успех в новой сфере.
Звезды
Психолог высказалась о скандале вокруг детей Тарасова и Костенко
Подписчики футболиста осудили его за выделение сына среди детей.
Звезды
Дмитрий Тарасов признался, что не может заниматься сексом со своей женой
Врачи запретили спортсмену приближаться к жене.
Звезды
Актриса Ксения Алферова сравнила нынешнюю ситуацию с QR-кодами с «фашизмом»
Знаменитость считает, что новые законы унижают человеческое достоинство.
Звезды
«Меня не кормят»: истощенная Костенко обрадовалась оладьям в роддоме
Жена Дмитрия Тарасова родила сына.
Звезды
«Купила абонемент на коньячный завод»: бездетную Бузову жестко высмеяли в сети
Тарасов стал отцом в четвертый раз.
Звезды
«Спасибо, что подписалась»: Тарасов простил родившую ему сына Костенко
Известный футболист в четвертый раз стал отцом.
Звезды Дети
Обессилевшая Костенко выписывается из роддома
Модель подарила Дмитрию Тарасову сына.
Звезды
«Я счастлив»: Дмитрий Тарасов стал отцом в четвертый раз
Футболист рад рождению мальчика.
Звезды
Рожать будет одна: Костенко довела Тарасова играми в расставание
Жена известного футболиста вот-вот станет мамой в третий раз.
Звезды
«Сегодня или завтра»: жену Тарасова срочно увезли в роддом
Дмитрий Тарасов ожидает появления сына.
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