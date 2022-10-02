Спорт 49-летний Фигу сыграл в футбол прямо в самолете и попал в Книгу рекордов Гиннесса Звезда 2000-х годов и бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу вместе с другими спортсменами сыграл в футбол на высоте 600 метров над уровнем моря. 2 окт 2022 14:33

Звезды Футболиста Тарасова предупредили об опасности для двухмесячного сына: «Будьте аккуратнее» Супруги с детьми отдыхают на Мальдивах. 17 янв 2022 10:45

Звезды Жена футболиста Тарасова рассказала о «подставе» дочери: «Устроила нам» Анастасия Костенко улетела с семьей на Мальдивы. 16 янв 2022 09:00

Звезды В сети жалеют Тарасова после выходок Бузовой: «Пожалел, что с ней связался» Бузова уличила во лжи бывшего мужа. 25 дек 2021 12:00

Звезды Жена футболиста Дмитрия Тарасова впервые показала лицо новорожденного сына Подписчики рады за многодетную маму. 23 дек 2021 12:43

Звезды Обрушившуюся на Тарасова Бузову подняли на смех: «Сама себя унизила» Ольга Бузова хотела публично унизить бывшего мужа. 21 дек 2021 15:40

Звезды Жена Дмитрия Тарасова заступилась за мужа после нападок Ольги Бузовой Бузова заявила со сцены, что ее бывший муж «кусает локти». 21 дек 2021 10:12

Звезды Экс-супруги Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов встретились на вручении премии Бузова прилюдно унизила Дмитрия Тарасова. 21 дек 2021 09:40

Звезды Раскрыто, зачем футболист Тарасов снялся в клипе: «Совсем на мели» Футболист начал зарабатывать в шоу-бизнесе. 20 дек 2021 14:31

Звезды В сети обратились к запевшему Тарасову: «Ждем дуэт с Бузовой» Футболисту пророчат успех в новой сфере. 18 дек 2021 10:00

Звезды Психолог высказалась о скандале вокруг детей Тарасова и Костенко Подписчики футболиста осудили его за выделение сына среди детей. 22 ноя 2021 15:49

Звезды Дмитрий Тарасов признался, что не может заниматься сексом со своей женой Врачи запретили спортсмену приближаться к жене. 18 ноя 2021 09:59

Звезды Актриса Ксения Алферова сравнила нынешнюю ситуацию с QR-кодами с «фашизмом» Знаменитость считает, что новые законы унижают человеческое достоинство. 16 ноя 2021 13:59

Звезды «Меня не кормят»: истощенная Костенко обрадовалась оладьям в роддоме Жена Дмитрия Тарасова родила сына. 4 ноя 2021 09:09

Звезды «Купила абонемент на коньячный завод»: бездетную Бузову жестко высмеяли в сети Тарасов стал отцом в четвертый раз. 4 ноя 2021 08:29

Звезды «Спасибо, что подписалась»: Тарасов простил родившую ему сына Костенко Известный футболист в четвертый раз стал отцом. 2 ноя 2021 12:41

Звезды Дети Обессилевшая Костенко выписывается из роддома Модель подарила Дмитрию Тарасову сына. 2 ноя 2021 09:09

Звезды «Я счастлив»: Дмитрий Тарасов стал отцом в четвертый раз Футболист рад рождению мальчика. 1 ноя 2021 08:55

Звезды Рожать будет одна: Костенко довела Тарасова играми в расставание Жена известного футболиста вот-вот станет мамой в третий раз. 30 окт 2021 00:05