Дмитрий Тарасов
49-летний Фигу сыграл в футбол прямо в самолете и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Звезда 2000-х годов и бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу вместе с другими спортсменами сыграл в футбол на высоте 600 метров над уровнем моря.2 окт 2022 14:33
Футболиста Тарасова предупредили об опасности для двухмесячного сына: «Будьте аккуратнее»
Супруги с детьми отдыхают на Мальдивах.17 янв 2022 10:45
Жена футболиста Тарасова рассказала о «подставе» дочери: «Устроила нам»
Анастасия Костенко улетела с семьей на Мальдивы.16 янв 2022 09:00
В сети жалеют Тарасова после выходок Бузовой: «Пожалел, что с ней связался»
Бузова уличила во лжи бывшего мужа.25 дек 2021 12:00
Жена футболиста Дмитрия Тарасова впервые показала лицо новорожденного сына
Подписчики рады за многодетную маму.23 дек 2021 12:43
Обрушившуюся на Тарасова Бузову подняли на смех: «Сама себя унизила»
Ольга Бузова хотела публично унизить бывшего мужа.21 дек 2021 15:40
Жена Дмитрия Тарасова заступилась за мужа после нападок Ольги Бузовой
Бузова заявила со сцены, что ее бывший муж «кусает локти».21 дек 2021 10:12
Экс-супруги Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов встретились на вручении премии
Бузова прилюдно унизила Дмитрия Тарасова.21 дек 2021 09:40
Раскрыто, зачем футболист Тарасов снялся в клипе: «Совсем на мели»
Футболист начал зарабатывать в шоу-бизнесе.20 дек 2021 14:31
В сети обратились к запевшему Тарасову: «Ждем дуэт с Бузовой»
Футболисту пророчат успех в новой сфере.18 дек 2021 10:00
Психолог высказалась о скандале вокруг детей Тарасова и Костенко
Подписчики футболиста осудили его за выделение сына среди детей.22 ноя 2021 15:49
Дмитрий Тарасов признался, что не может заниматься сексом со своей женой
Врачи запретили спортсмену приближаться к жене.18 ноя 2021 09:59
Актриса Ксения Алферова сравнила нынешнюю ситуацию с QR-кодами с «фашизмом»
Знаменитость считает, что новые законы унижают человеческое достоинство.16 ноя 2021 13:59
«Меня не кормят»: истощенная Костенко обрадовалась оладьям в роддоме
Жена Дмитрия Тарасова родила сына.4 ноя 2021 09:09
«Купила абонемент на коньячный завод»: бездетную Бузову жестко высмеяли в сети
Тарасов стал отцом в четвертый раз.4 ноя 2021 08:29
«Спасибо, что подписалась»: Тарасов простил родившую ему сына Костенко
Известный футболист в четвертый раз стал отцом.2 ноя 2021 12:41
Обессилевшая Костенко выписывается из роддома
Модель подарила Дмитрию Тарасову сына.2 ноя 2021 09:09
«Я счастлив»: Дмитрий Тарасов стал отцом в четвертый раз
Футболист рад рождению мальчика.1 ноя 2021 08:55
Рожать будет одна: Костенко довела Тарасова играми в расставание
Жена известного футболиста вот-вот станет мамой в третий раз.30 окт 2021 00:05
«Сегодня или завтра»: жену Тарасова срочно увезли в роддом
Дмитрий Тарасов ожидает появления сына.29 окт 2021 09:28
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