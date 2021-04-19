Все новости Джо Манганьелло

Джо Манганьелло

Кино
Джо Манганьелло рассказал, почему во «вселенной Снайдера» Детстроук ненавидит Бэтмена
Брюс Уэйн виновен в смерти сына Слейда Уилсона.
Кино
В фильме о Бэтмене с Беном Аффлеком должна была появиться Бэтгерл
Героиня помогла бы Темному рыцарю в борьбе с Детстроуком.
Кино
Майкл Шеннон ответил, стоит ли ждать его появления в «Лиге справедливости» Зака Снайдера
Актер не представляет, как можно вернуть в строй генерала Зода.
Кино
В «Лиге справедливости» Зака Снайдера Джокер может получить новую внешность
Возможные детали сцен Джареда Лето.
Кино
Джо Манганьелло прокомментировал слухи об участии в досъемках «Лиги справедливости» Зака Снайдера
Актер пролил свет на работу над «снайдеркатом».
Кино
Джо Манганьелло прокомментировал возможность возвращения в триквеле «Супер Майка»
Актер сыграл в двух частях франшизы роль Риччи.
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