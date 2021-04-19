Джо Манганьелло рассказал, почему во «вселенной Снайдера» Детстроук ненавидит Бэтмена

В фильме о Бэтмене с Беном Аффлеком должна была появиться Бэтгерл

Героиня помогла бы Темному рыцарю в борьбе с Детстроуком.

26 мар 2021 14:26