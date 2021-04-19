Джо Манганьелло
Джо Манганьелло рассказал, почему во «вселенной Снайдера» Детстроук ненавидит Бэтмена
Брюс Уэйн виновен в смерти сына Слейда Уилсона.19 апр 2021 14:27
В фильме о Бэтмене с Беном Аффлеком должна была появиться Бэтгерл
Героиня помогла бы Темному рыцарю в борьбе с Детстроуком.26 мар 2021 14:26
Майкл Шеннон ответил, стоит ли ждать его появления в «Лиге справедливости» Зака Снайдера
Актер не представляет, как можно вернуть в строй генерала Зода.10 ноя 2020 14:24
В «Лиге справедливости» Зака Снайдера Джокер может получить новую внешность
Возможные детали сцен Джареда Лето.3 ноя 2020 17:19
Джо Манганьелло прокомментировал слухи об участии в досъемках «Лиги справедливости» Зака Снайдера
Актер пролил свет на работу над «снайдеркатом».13 окт 2020 14:53
Джо Манганьелло прокомментировал возможность возвращения в триквеле «Супер Майка»
Актер сыграл в двух частях франшизы роль Риччи.24 авг 2020 16:04
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