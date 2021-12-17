Все новости Эдди Мерфи

Эдди Мерфи

Кино
В какой последовательности смотреть все части «Шрека»?
Над первой частью легендарного мультфильма начали работать еще в октябре 1996-го.
Кино
Эдди Мерфи рассказал, как «Терминатор: Генезис» повлиял на «Поездку в Америку 2»
Он вдохновился компьютерным омолаживанием персонажей.
Звезды
Эдди Мерфи рассказал, почему на 8 лет ушел из Голливуда
Артист разочаровался в своих проектах.
Кино
Эдди Мерфи заявил, что его «заставили» взять белого актера в фильм «Поездка в Америку»
Луи Андерсон сыграл и в недавно вышедшем сиквеле картины 1988 года.
Кино
У Эдди Мерфи уже есть идея для «Поездки в Америку 3»
Но ее получится осуществить лишь через полтора десятилетия.
Кино
Режиссеры «Плохих парней навсегда» могут снять супергеройский блокбастер для Marvel или DC
Адиль Эль Арби и Билал Фалла ведут переговоры с известными комикс-компаниями о сотрудничестве.
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