Эдди Мерфи
В какой последовательности смотреть все части «Шрека»?
Над первой частью легендарного мультфильма начали работать еще в октябре 1996-го.17 дек 2021 13:22
Эдди Мерфи рассказал, как «Терминатор: Генезис» повлиял на «Поездку в Америку 2»
Он вдохновился компьютерным омолаживанием персонажей.24 мар 2021 15:46
Эдди Мерфи рассказал, почему на 8 лет ушел из Голливуда
Артист разочаровался в своих проектах.16 мар 2021 14:40
Эдди Мерфи заявил, что его «заставили» взять белого актера в фильм «Поездка в Америку»
Луи Андерсон сыграл и в недавно вышедшем сиквеле картины 1988 года.9 мар 2021 13:38
У Эдди Мерфи уже есть идея для «Поездки в Америку 3»
Но ее получится осуществить лишь через полтора десятилетия.9 мар 2021 11:36
Режиссеры «Плохих парней навсегда» могут снять супергеройский блокбастер для Marvel или DC
Адиль Эль Арби и Билал Фалла ведут переговоры с известными комикс-компаниями о сотрудничестве.29 июн 2020 08:08
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