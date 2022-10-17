Эдвард Нортон
Вокруг продолжения «Достать ножи» вспыхнул скандал из-за роли Дэниела Крейга
Герой Бенуа Бланк подвергся критике со стороны поклонников.17 окт 2022 11:59
Кэтрин Хан обещает «олдскульный ансамбль» в сиквеле «Достать ножи»
Работа над лентой напомнила актрисе ее юность.27 фев 2022 15:10
В какой последовательности смотреть все фильмы про Халка по хронологии?
Перед премьерой сериала о Женщине-Халке стоит пересмотреть предысторию от Marvel.24 дек 2021 07:01
Марк Руффало возвращается к роли умного Халка на первых фото со съемок сериала «Женщина-Халк»
Актер позирует в костюме захвата движений с актрисой Анаис Элмонт.4 июн 2021 16:06
Лесли Одом — младший рассказал, чего ждать от «Достать ножи 2»
Райан Джонсон собирается превзойти самого себя.25 май 2021 15:50
Стало известно, когда начнутся съемки сериалов Marvel «Женщина-Халк» и «Лунный рыцарь»
Подробности сообщил Кевин Файги.12 мар 2021 17:04
Джаред Лето рассказал, что своим обликом в «Бойцовском клубе» он обязан Брэду Питту
Актер вспоминает съемки в фильме с большой теплотой.2 мар 2021 16:17
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