Все новости Эдвард Нортон

Эдвард Нортон

Кино Звезды
Вокруг продолжения «Достать ножи» вспыхнул скандал из-за роли Дэниела Крейга
Герой Бенуа Бланк подвергся критике со стороны поклонников.
Кино
Кэтрин Хан обещает «олдскульный ансамбль» в сиквеле «Достать ножи»
Работа над лентой напомнила актрисе ее юность.
Кино
В какой последовательности смотреть все фильмы про Халка по хронологии?
Перед премьерой сериала о Женщине-Халке стоит пересмотреть предысторию от Marvel.
ТВ и сериалы
Марк Руффало возвращается к роли умного Халка на первых фото со съемок сериала «Женщина-Халк»
Актер позирует в костюме захвата движений с актрисой Анаис Элмонт.
Кино
Лесли Одом — младший рассказал, чего ждать от «Достать ножи 2»
Райан Джонсон собирается превзойти самого себя.
ТВ и сериалы
Стало известно, когда начнутся съемки сериалов Marvel «Женщина-Халк» и «Лунный рыцарь»
Подробности сообщил Кевин Файги.
Кино
Джаред Лето рассказал, что своим обликом в «Бойцовском клубе» он обязан Брэду Питту
Актер вспоминает съемки в фильме с большой теплотой.
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