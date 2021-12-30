Гвинет Пэлтроу
В какой последовательности смотреть все части «Дневника Бриджит Джонс»?
Кинотрилогия о Бриджит Джонс стала поворотным моментом в карьере Рене Зеллвегер.30 дек 2021 09:30
Гвинет Пэлтроу вспомнила о тяжелых родах: «Мы чуть не умерли»
Звезда рассказала о «счастье» материнства.27 окт 2021 14:24
Гвинет Пэлтроу помогает парам решить свои интимные проблемы в трейлере реалити-шоу «Любовь, секс и goop»
Релиз всех шести эпизодов запланирован на 21 октября.11 окт 2021 13:43
Идина Мензел считает, что в «Хоре» ей нужно было играть сестру Рэйчел, а не ее мать
Тем не менее у звезды Бродвея нет сожаления по поводу участия в сериале.30 сен 2021 16:13
Звезда «Капитана Крюка» поделился эмоциональным воспоминанием о сотрудничестве с Робином Уильямсом
Знаменитый комик тепло и по-дружески отнесся к начинающему актеру, заставив того почувствовать себя на съемочной площадке как дома.30 сен 2021 15:16
Муж Гвинет Пэлтроу на девять месяцев лишился вкуса и обоняния из-за COVID-19
Актриса рассказала о длительных последствиях болезни.9 мар 2021 13:15
Гленн Клоуз не понимает, каким образом Гвинет Пэлтроу получила «Оскар» в 1999 году
За последние двадцать лет Клоуз далеко не первая, кого удивила победа актрисы в гонке за наградой.25 ноя 2020 16:20
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