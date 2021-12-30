В какой последовательности смотреть все части «Дневника Бриджит Джонс»?

Гвинет Пэлтроу вспомнила о тяжелых родах: «Мы чуть не умерли»

Гвинет Пэлтроу помогает парам решить свои интимные проблемы в трейлере реалити-шоу «Любовь, секс и goop»

Идина Мензел считает, что в «Хоре» ей нужно было играть сестру Рэйчел, а не ее мать

Тем не менее у звезды Бродвея нет сожаления по поводу участия в сериале.

30 сен 2021 16:13