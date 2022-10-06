Все новости Хилари Суонк

Хилари Суонк

Кино
Наследники Толкиена не дали Netflix превратить «Властелин колец» в Marvel
Оказалось, что из легендарной истории хотели создать киновселенную.
Звезды
Стало известно, кто будет ведущим шоу «Маска. Танцы»
Неочевидный выбор удивит публику.
Звезды
Шоу «Голос» 10 лет: главные скандалы проекта
Популярный проект привлекает внимание зрителей по всему миру.
Звезды
Брат Бориса Моисеева назвал виновного в смерти артиста
Марк Толкач знает, кому был выгоден уход певца. 
Звезды
Звезды-учителя, которые променяли школу на сцену: Воля, Пугачева, Заворотнюк
5 октября в России отмечается День учителя.
Звезды
48-летняя Хилари Суонк впервые станет мамой
Обладательница «Оскара» давно мечтала об этом.
Звезды
Хилари Суонк назвала трогательную причину ухода из актерской профессии
«Оскароносная» исполнительница оставила карьеру ради ухода за отцом.
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
Путешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
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Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
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