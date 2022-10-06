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Оказалось, что из легендарной истории хотели создать киновселенную.6 окт 2022 09:58
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Неочевидный выбор удивит публику.6 окт 2022 08:57
Шоу «Голос» 10 лет: главные скандалы проекта
Популярный проект привлекает внимание зрителей по всему миру.5 окт 2022 23:19
Брат Бориса Моисеева назвал виновного в смерти артиста
Марк Толкач знает, кому был выгоден уход певца.5 окт 2022 23:17
Звезды-учителя, которые променяли школу на сцену: Воля, Пугачева, Заворотнюк
5 октября в России отмечается День учителя.5 окт 2022 22:46
48-летняя Хилари Суонк впервые станет мамой
Обладательница «Оскара» давно мечтала об этом.5 окт 2022 20:11
Хилари Суонк назвала трогательную причину ухода из актерской профессии
«Оскароносная» исполнительница оставила карьеру ради ухода за отцом.13 авг 2020 14:25
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