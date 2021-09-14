Кара Делевинь
Женщина-конь, черная дыра и человек-одеяло: самые нелепые образы на Met Gala 2021
Некоторые гости бала поняли тему «В Америке: Лексикон моды» по-своему.14 сен 2021 15:30
Кара Делевинь хотела покончить с собой из-за стыда за ориентацию
Звезда не отказалась бы стать гетеросексуалом.18 мар 2021 10:05
Съемки второго сезона «Карнивал Роу» завершились в Чехии
Сериал стал самым дорогостоящим проектом, когда-либо снимавшимся в стране.25 авг 2020 16:14
«Соулмейты»: Кайя Гербер и Кара Делевинь сделали одинаковые татуировки
Девушки вновь запустили слухи о романе.13 авг 2020 14:38
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