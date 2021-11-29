Ранее на это намекал и продюсер Роберто Агирре-Сакаса.

Звезда «Ривердейла» поделилась, что альтернативная реальность повлияет на будущее шоу

Кей Джей Апа объяснил свои слова о том, что съемки в «Ривердейле» похожи на пребывание в тюрьме

Он не хотел, чтобы его поняли буквально.

7 ноя 2021 12:50