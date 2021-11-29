Все новости Кей Джей Апа

Кей Джей Апа

Кино
Звезда «Ривердейла» поделилась, что альтернативная реальность повлияет на будущее шоу
Ранее на это намекал и продюсер Роберто Агирре-Сакаса. 
Кино
Кей Джей Апа объяснил свои слова о том, что съемки в «Ривердейле» похожи на пребывание в тюрьме
Он не хотел, чтобы его поняли буквально. 
ТВ и сериалы
Шоураннер «Ривердейла» подтвердил, что группа «Джози и кошечки» вернется в сериал
Правда, пока неясно, в каком составе.
Звезды
Из актера в певца: звезда «Ривердэйла» Кей Джей Апа записал песню
Трек уже можно прослушать на музыкальных платформах.
Звезды
Кей Джей Апа сравнил съемки в «Ривердейле» с тюремным заключением
Сейчас проходят съемки пятого сезона сериала.
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