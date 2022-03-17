Все новости Кристен Белл

Кристен Белл

Кино
Кристен Стюарт отклонила предложение о камео в «Крике 4»
Актрисе предлагали сыграть жертву маньяка, погибающую в начале фильма.
Звезды
Актриса «Сумерек» Кристен Стюарт рассказала о свадьбе с возлюбленной Дилан Мейер
Помолвка состоялась в ноябре прошлого года.
Звезды
Самопиар: звезд, неожиданно сменивших ориентацию, уличили в бессовестном обмане
Западные знаменитости не всегда признаются в нетрадиционной сексуальной ориентации ради личной свободы и чувств, ими движет корысть.
Звезды
Вылитая принцесса: критиков Стюарт в образе Дианы профессионально поставили на место
Стилист заступилась за костюмера фильма о принцессе Диане.
Звезды
Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт снимет фильм
Актриса станет режиссером фильма «Хронология воды».
Кино
От «Петровых в гриппе» до «Злое»: что смотреть в кино с 9 сентября
Четверг — отличный день, чтобы сходить в кинотеатр.
Звезды
«Засыпаю под запись ее голоса»: звезда «Сумерек» Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану
В фильме «Спенсер» будет рассказано, почему принцесса Диана решила покинуть королевскую семью.
Кино
Звезда «Сумерек» Келлан Латс прокомментировал выход «Полуночного солнца» Стефани Майер
Актер призвал поклонников саги «Сумерки» не пропустить выход книги.
Кино
Режиссер «Сумерек» объяснила, почему Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон не снимутся в экранизации новой версии
«Солнце полуночи» может получить жизнь на «большом экране», но уже с другим актерским составом.  
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