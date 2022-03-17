Кристен Белл
Кристен Стюарт отклонила предложение о камео в «Крике 4»
Актрисе предлагали сыграть жертву маньяка, погибающую в начале фильма.17 мар 2022 16:58
Актриса «Сумерек» Кристен Стюарт рассказала о свадьбе с возлюбленной Дилан Мейер
Помолвка состоялась в ноябре прошлого года.27 янв 2022 12:10
Самопиар: звезд, неожиданно сменивших ориентацию, уличили в бессовестном обмане
Западные знаменитости не всегда признаются в нетрадиционной сексуальной ориентации ради личной свободы и чувств, ими движет корысть.19 ноя 2021 14:49
Вылитая принцесса: критиков Стюарт в образе Дианы профессионально поставили на место
Стилист заступилась за костюмера фильма о принцессе Диане.9 ноя 2021 16:03
Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт снимет фильм
Актриса станет режиссером фильма «Хронология воды».29 окт 2021 16:00
От «Петровых в гриппе» до «Злое»: что смотреть в кино с 9 сентября
Четверг — отличный день, чтобы сходить в кинотеатр.8 сен 2021 16:40
«Засыпаю под запись ее голоса»: звезда «Сумерек» Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану
В фильме «Спенсер» будет рассказано, почему принцесса Диана решила покинуть королевскую семью.27 ноя 2020 12:01
Звезда «Сумерек» Келлан Латс прокомментировал выход «Полуночного солнца» Стефани Майер
Актер призвал поклонников саги «Сумерки» не пропустить выход книги.7 авг 2020 16:20
Режиссер «Сумерек» объяснила, почему Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон не снимутся в экранизации новой версии
«Солнце полуночи» может получить жизнь на «большом экране», но уже с другим актерским составом.31 июл 2020 14:10
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