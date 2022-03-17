Кристен Белл

Кристен Стюарт отклонила предложение о камео в «Крике 4»

Помолвка состоялась в ноябре прошлого года.

Актриса «Сумерек» Кристен Стюарт рассказала о свадьбе с возлюбленной Дилан Мейер

Западные знаменитости не всегда признаются в нетрадиционной сексуальной ориентации ради личной свободы и чувств, ими движет корысть.

Стилист заступилась за костюмера фильма о принцессе Диане.

Вылитая принцесса: критиков Стюарт в образе Дианы профессионально поставили на место

От «Петровых в гриппе» до «Злое»: что смотреть в кино с 9 сентября

Четверг — отличный день, чтобы сходить в кинотеатр.

8 сен 2021 16:40