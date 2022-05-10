Лили Джеймс
Художница при помощи искусственного интеллекта изобразила точный облик персонажей «Гарри Поттера»
Интересно сравнить эти портреты с образом героев из экранизаций.10 май 2022 12:47
Звезда «Пэм и Томми» Лили Джеймс с нетерпением ждет документальный фильм о Памеле Андерсон
Недавно Андерсон анонсировала неигровой фильм, в котором она расскажет «подлинную историю своей жизни».10 мар 2022 16:02
Кинокритик назвал новинки с закрученным сюжетом, на которые не жалко потратить время
Подборка фильмов и сериалов, которые нельзя пропустить в наступившем году.16 фев 2022 15:00
Снимаясь в «Пэм и Томми», Лили Джеймс гримировалась по три часа, чтобы стать похожей на Памелу Андерсон
Результат стоил затраченных усилий: гримерам удавалось добиться невероятного сходства.21 янв 2022 16:12
Семья Кроули возвращается: вышел первый тизер «Аббатства Даунтон: Новая эра»
Ролик элегантен настолько, насколько это возможно.12 ноя 2021 11:11
Сколько сезонов и серий в сериале «В поисках любви» (2021)?
К настоящему времени вышел 1 сезон, состоящий из 3 серий.20 окт 2021 16:56
Томми Ли одобрил сериал «Пэм и Томми»
Музыкант доверяет Себастиану Стэну.15 сен 2021 18:05
Появился новый трейлер мелодраматического мини-сериала «В поисках любви» с Лили Джеймс и Эмили Бичем
В режиссерском дебюте Эмили Мортимер также сыграли Эндрю Скотт и Доминик Уэст.24 июн 2021 15:29
Себастиан Стэн опубликовал свое новое фото в образе Томми Ли из мини-сериала «Пэм и Томми»
Актер передает привет с продолжающихся съемок.1 июн 2021 13:57
Дэвид Доусон сыграет любовника Гарри Стайлса в новом фильме «Мой полицейский»
Производством ленты займется студия Amazon.5 мар 2021 12:12
Лили Джеймс и Эндрю Скотт сыграют влюбленных в новом мини-сериале Amazon
Стриминговый сервис экранизирует книгу Нэнси Митфорд «В поисках любви».28 июл 2020 15:01
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