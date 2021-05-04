Кино Майкл Б Джордан скорее всего не появится в «Черной Пантере 2» Актер оценил свои шансы на участие в сиквеле. 4 май 2021 10:37

Кино Майкл Б Джордан рассказал, как фильм «Без жалости» помог ему подготовиться к дебюту в режиссуре Все дело в продюсерской деятельности. 27 апр 2021 16:58

Кино «Отеческая фигура»: Майкл Б Джордан рассказал о своей первой встрече с Дензелом Вашингтоном Молодой актер давно мечтал познакомиться с кумиром. 2 мар 2021 14:15

Кино Слух: Warner Bros хочет, чтобы новым Суперменом стал Майкл Б Джордан Несколько лет назад он уже планировал примерить эту роль. 1 мар 2021 14:18

Кино Майкл Б Джордан был бы рад вернуться к роли Эрика Киллмонгера в «Черной Пантере 2» Актер поделился мыслями о возможном возвращении в Ваканду. 28 янв 2021 16:12