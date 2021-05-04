Майкл Б. Джордан
Майкл Б Джордан скорее всего не появится в «Черной Пантере 2»
Актер оценил свои шансы на участие в сиквеле.4 май 2021 10:37
Майкл Б Джордан рассказал, как фильм «Без жалости» помог ему подготовиться к дебюту в режиссуре
Все дело в продюсерской деятельности.27 апр 2021 16:58
«Отеческая фигура»: Майкл Б Джордан рассказал о своей первой встрече с Дензелом Вашингтоном
Молодой актер давно мечтал познакомиться с кумиром.2 мар 2021 14:15
Слух: Warner Bros хочет, чтобы новым Суперменом стал Майкл Б Джордан
Несколько лет назад он уже планировал примерить эту роль.1 мар 2021 14:18
Майкл Б Джордан был бы рад вернуться к роли Эрика Киллмонгера в «Черной Пантере 2»
Актер поделился мыслями о возможном возвращении в Ваканду.28 янв 2021 16:12
По слухам, в «Черной Пантере 2» появятся сразу три знаковых злодея
Киллмонгер, Нэмор и Доктор Дум.19 янв 2021 14:51
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