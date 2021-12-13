Майли Сайрус
Возлюбленный Ким Кардашьян вышел в свет с Майли Сайрус: «Они друг другу больше подходят»
Некоторые считают поступок Пита Дэвидсона пиаром.13 дек 2021 10:41
Самопиар: звезд, неожиданно сменивших ориентацию, уличили в бессовестном обмане
Западные знаменитости не всегда признаются в нетрадиционной сексуальной ориентации ради личной свободы и чувств, ими движет корысть.19 ноя 2021 14:49
Майли Сайрус разделась для съемки на обложку журнала
Сайрус сфотографировалась с голой грудью и бананами.21 окт 2021 14:06
Поклонники Бритни Спирс неожиданно поддержали певицу: скупили все духи ее производства
Поп-икона 90-х продолжает оставаться на слуху. На днях стало известно, что продажи ее духов резко возросли на 344%.7 окт 2021 12:10
«Запуталась в простынях»: сестру Майли Сайрус высмеяли за нелепое платье
Артистка не лучшим образом презентовала себя на церемонии.17 мар 2021 10:49
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