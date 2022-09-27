Мэрил Стрип
Мэрил Стрип рассказала, как ее потрясла игра Роберта Де Ниро в фильме «Злые улицы»
Восхвалению достоинств своего давнего друга актриса посвятила целую речь.27 сен 2022 15:56
Рон Перлман дал проницательный комментарий о концовке «Не смотрите наверх»
По его мнению, хотя фильм сам по себе и сатирический, финал таковым не является.1 мар 2022 14:09
Кристин Барански готова сняться в третьей части Mamma Mia!
По мнению актрисы, никто из актерского состава франшизы не откажется от возвращения на уютное греческое побережье для съемок триквела.26 янв 2022 10:44
Мэрил Стрип обиделась на Дженнифер Лоуренс и Джону Хилла, не поняв комплимент в свой адрес
Коллеги назвали ее козой.9 дек 2021 13:41
Тимоти Шаламе выложил архивные фото со съемок «Французского вестника» и «Дюны»
В прокате США обе картины с актером стартовали в один и тот же день.27 окт 2021 15:35
Кто озвучивает фильм «Дьявол носит Prada» на русском?
Фильм «Дьявол носит Прада», снятый по одноименной книге писательницы Лорен Вайсбергер», вышел в прокат в 2006 году.4 окт 2021 13:27
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