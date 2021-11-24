Митя Фомин
«Похож на клоуна»: Митю Фомина просят сменить стилиста
Внешний вид певца раскритиковали в Инстаграме.24 ноя 2021 09:35
Митя Фомин не понимает, как остался жив после Hi-Fi
Солист группы 2000-х дал интервью.18 ноя 2021 15:38
Фомин вскрыл любопытные факты о геях во власти: «Попробуй просочись»
Митя Фомин признался, что титул гей-иконы для него — это счастье.18 ноя 2021 15:15
«Это тяжкий грех»: Митю Фомина подловили за постыдным занятием
Певец начал кидаться едой на телешоу.10 ноя 2021 10:40
«Мне страшно»: Митя Фомин откровенно описал свое состояние
Моргенштерн заставил многих артистов высказаться.1 ноя 2021 09:03
«Живут же люди!»: Ярушин не может скрыть зависть
Актер позавидовал коллеге.29 окт 2021 12:05
С плеткой и в коротком платье: Семенович отправилась на поиски мужа
Семенович начала пытать мужчин.28 окт 2021 15:12
«Мне шикарно!»: Митю Фомина поймали с голым рэпером в гримерке
Певец хочет нанести татуировки.28 окт 2021 10:50
«Забыли одеться»: Анфиса Чехова задрала ноги перед Митей Фоминым
Ведущая выбирает для премий почти пляжные наряды.25 окт 2021 08:49
«Мужик в трусах»: Митя Фомин показал, что происходит в его спальне
Певец занимается вокалом в полуобнаженном виде.21 окт 2021 11:39
«Здесь действуют подленько»: Митя Фомин устроил скандал на шоу «Звезды в Африке»
Артист уверен, что коллеги поступили с ним несправедливо4 окт 2021 15:51
«У ребенка должна быть мама!»: Фомин не оценил идею суррогатного материнства
48-летний исполнитель признался, что хочет стать отцом.7 сен 2021 14:55
«Я снова в тебя влюблен»: Максим Аверин пришел в восторг от выступления Анастасии Спиридоновой
Певица изобразила Тину Тернер на шоу.2 мар 2021 12:52
«На самом деле ехала крыша»: Митя Фомин обратился к психологу из-за шоу «Точь-в-точь»
Артист нашёл причины своих проблем в детстве.19 фев 2021 11:11
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