Наталья Подольская
Певица Наталья Подольская рассказала о свободе в отношениях с Владимиром Пресняковым
Подольская считает, что у ее мужа нет комплексов.27 янв 2022 12:14
Наталья Подольская раскрыла детали брачного договора с Пресняковым: «Должен знать слова моих песен»
Пресняков назвал союз с Подольской «непобедимым».26 янв 2022 10:35
Певица Наталья Подольская показала комнату шестилетнего сына
Жена Владимира Преснякова гордится наследником.25 янв 2022 15:25
Владимир Пресняков и Наталья Подольская получили ключи от московской квартиры
Звездная чета будет проживать на Кутузовском проспекте.21 янв 2022 11:23
Годовалый сын Натальи Подольской сыграл на фортепиано со старшим братом
В сети отметили музыкальную наследственность детей Преснякова.18 янв 2022 16:25
Певица Монеточка купила квартиру в центре Москвы
Сейчас в новых апартаментах идет ремонт.18 янв 2022 08:11
Анна Плетнева призналась в любви к женатому Преснякову: «У меня мурашки»
Солистка группы «Винтаж» дала большое интервью.13 янв 2022 15:08
Наталья Подольская взбесила народ высказываниями о ребенке
Певица рассказала, что ей легко быть мамой.11 янв 2022 14:06
Подольскую распекли за наглое отношение к сотрудникам: «Как к крепостным»
Жену Преснякова сравнили с Кристиной Орбакайте.10 янв 2022 10:25
Певица Наталья Подольская призналась, что могла умереть во время родов
Пресняков спас Подольскую во время схваток.28 дек 2021 08:11
Подольская и Пресняков купили элитные квартиры в Москве малолетним сыновьям
Звездная пара поделилась семейными секретами.27 дек 2021 10:00
Брат Владимира Кузьмина в 25 лет ухаживал за 15-летней Кристиной Орбакайте
Дочь Примадонны выбрала другого.23 дек 2021 12:53
Нюша засветила лицо новорожденного сына: «Тимон родился»
Певица опубликовала фото из клиники.16 дек 2021 10:10
Бывший муж Кристины Орбакайте Владимир Пресняков пережил клиническую смерть
Расставание Орбакайте и Преснякова сказалось на здоровье певца.23 ноя 2021 09:07
«Делать что ли нечего?»: худеющую Подольскую предупредили о страшном исходе
Пользователи сети раскритиковали Подольскую за сомнительные методы похудения.11 ноя 2021 12:36
Подольская показала свое лицо во время родов
Наталья Подольская трогательно поздравила сына с днем рождения.26 окт 2021 15:55
«Напилась, не помню три дня»: Слава не справилась с семейным горем
Месяц назад артистка потеряла мать.17 мар 2021 10:26
«Ваня, ты куда ползешь?»: Подольская поделилась трогательным видео с подросшим сыном
Знаменитость родила второго наследника в октябре прошлого года.26 фев 2021 14:31
«Тоже начала оголяться»: поздравившую мужчин Наталью Подольскую критикуют в Сети за «неуместное фото»
Звездную мать двоих сыновей осудили за фото в соцсетях.24 фев 2021 11:31
«Мамочка-красавица»: 38-летнюю Наталью Подольскую сравнили с куклой Барби
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