Все новости Наталья Подольская

Наталья Подольская

Звезды
Певица Наталья Подольская рассказала о свободе в отношениях с Владимиром Пресняковым
Подольская считает, что у ее мужа нет комплексов.
Звезды
Наталья Подольская раскрыла детали брачного договора с Пресняковым: «Должен знать слова моих песен»
Пресняков назвал союз с Подольской «непобедимым».
Звезды
Певица Наталья Подольская показала комнату шестилетнего сына
Жена Владимира Преснякова гордится наследником.
Звезды
Владимир Пресняков и Наталья Подольская получили ключи от московской квартиры
Звездная чета будет проживать на Кутузовском проспекте.
Дети
Годовалый сын Натальи Подольской сыграл на фортепиано со старшим братом
В сети отметили музыкальную наследственность детей Преснякова.
Звезды
Певица Монеточка купила квартиру в центре Москвы
Сейчас в новых апартаментах идет ремонт.
Звезды
Анна Плетнева призналась в любви к женатому Преснякову: «У меня мурашки»
Солистка группы «Винтаж» дала большое интервью.
Звезды
Наталья Подольская взбесила народ высказываниями о ребенке
Певица рассказала, что ей легко быть мамой.
Звезды
Подольскую распекли за наглое отношение к сотрудникам: «Как к крепостным»
Жену Преснякова сравнили с Кристиной Орбакайте.
Звезды
Певица Наталья Подольская призналась, что могла умереть во время родов
Пресняков спас Подольскую во время схваток.
Звезды
Подольская и Пресняков купили элитные квартиры в Москве малолетним сыновьям
Звездная пара поделилась семейными секретами.
Звезды
Брат Владимира Кузьмина в 25 лет ухаживал за 15-летней Кристиной Орбакайте
Дочь Примадонны выбрала другого.
Дети
Нюша засветила лицо новорожденного сына: «Тимон родился»
Певица опубликовала фото из клиники.
Звезды
Бывший муж Кристины Орбакайте Владимир Пресняков пережил клиническую смерть
Расставание Орбакайте и Преснякова сказалось на здоровье певца.
Звезды
«Делать что ли нечего?»: худеющую Подольскую предупредили о страшном исходе
Пользователи сети раскритиковали Подольскую за сомнительные методы похудения.
Звезды
Подольская показала свое лицо во время родов
Наталья Подольская трогательно поздравила сына с днем рождения.
Звезды
«Напилась, не помню три дня»: Слава не справилась с семейным горем
Месяц назад артистка потеряла мать.
Дети
«Ваня, ты куда ползешь?»: Подольская поделилась трогательным видео с подросшим сыном
Знаменитость родила второго наследника в октябре прошлого года.
Звезды в соцсетях
«Тоже начала оголяться»: поздравившую мужчин Наталью Подольскую критикуют в Сети за «неуместное фото»
Звездную мать двоих сыновей осудили за фото в соцсетях.
Звезды в соцсетях
«Мамочка-красавица»: 38-летнюю Наталью Подольскую сравнили с куклой Барби
Подписчики удивились превосходной форме Натальи.
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