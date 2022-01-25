Наталья Штурм
Болезни, разводы и скитания по ток-шоу: как живут сегодня Апина, Овсиенко и другие суперзвезды 90-х
Хиты этих артистов еще 20 лет назад звучали из каждого утюга.25 янв 2022 10:30
Певица Наталья Штурм заразилась новым штаммом COVID-19
Артистка страдает от сильного насморка и беспрерывно чихает.12 янв 2022 12:56
Обращение Хлебниковой после комы спровоцировало теорию заговора: «Не ее голос»
Марина обратилась к фанатам, но многие не поверили, что аудиосообщение записала она сама.15 дек 2021 14:10
Певица Наталья Штурм опровергла слухи об алкоголизме госпитализированной после пожара Хлебниковой
Причины возгорания квартиры Хлебниковой до сих пор выясняются.22 ноя 2021 10:22
«Ведет себя как ребенок»: стала известна причина конфликта Натальи Штурм с сыном
Психолог считает, что Штурм слишком сильно давит на сына.13 окт 2021 11:20
«Вы верите в эту сказку?»: Садальский высказался о смерти жены Шаляпина
Садальский назвал Шаляпина сказочником.8 окт 2021 10:18
«Чудовищный фейк»: Наталья Штурм не верит в странную смерть жены Шаляпина
Штурм считает, что Татьяна Дэвис инсценировала смерть из-за финансовых проблем.6 окт 2021 05:05
«Как же вы похожи»: 54-летняя певица Наталья Штурм показала редкие кадры с красавицей-дочерью
Исполнительница хита «Школьный роман» поделилась семейными снимками.23 дек 2020 16:48
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