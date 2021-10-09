Все новости Ник Джонас

Ник Джонас

Звезды
От Джоли до Драйвера: звезды, которые не могут скрыть уродливые изъяны внешности
Недостатки можно найти даже у тех, кто постоянно попадает в списки самых красивых людей Голливуда.
Звезды в соцсетях
Ник Джонас и Приянка Чопра объявят номинантов на «Оскар» 15 марта
Супруги вместе прочитают список тех, кто поборется за главную американскую кинонаграду.
Звезды
Приянка Чопра открыла ресторан в Нью-Йорке
В конце месяца гости смогут отведать индийские блюда.
ТВ и сериалы
Фанаты «Игры престолов» усмотрели связь с сериалом в имени новорожденной дочери Софи Тернер и Джо Джонаса
Поклонники решили, что необычное имя для девочки звездная пара позаимствовала у персонажа культового шоу.
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