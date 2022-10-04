Нонна Гришаева
Куда пропал Дмитрий Нагиев
Ведущего не видно ни на ТВ, ни в социальных сетях.4 окт 2022 10:18
Зрители распекли новый выпуск шоу «Две звезды. Отцы и дети»: «Больно смотреть»
Мнения жюри и ютуб-пользователей разделились.18 янв 2022 10:33
«Кажется, что-то с психикой»: наряд Клары Новиковой дал повод россиянам переживать
Зрители считают, что 75-летняя знаменитость должна одеваться современнее.8 янв 2022 08:00
Зрители недовольны новогодней программой российских телеканалов
Стало известно, кого покажут по телевизору в новогоднюю ночь.22 дек 2021 16:18
В ГИТИСе началась церемония прощания с Валерием Гаркалиным, скончавшимся от COVID-19
На траурной церемонии артисты не скупились на добрые слова.23 ноя 2021 14:10
В театре Вахтангова отменили все спектакли с Нонной Гришаевой из-за болезни актрисы
Нонна Гришаева сидит дома.13 окт 2021 09:18
«С другими постельные сцены я играть отказывалась»: Нонна Гришаева о единственной пикантной съемке в карьере
Звезда рада, что теперь ей вряд ли предложат сниматься в эротических сценах.15 фев 2021 12:19
«Утрачено 80 процентов всех костюмов»: муж Гришаевой раскрыл подробности пожара в театре
Труппа театра старается восстановить сгоревшие вещи.8 фев 2021 14:15
«Посвежела и отдохнула»: 49-летняя Нонна Гришаева показала подтянутую фигуру в бикини
Звезда хорошо отдохнула в Дубае.19 янв 2021 15:42
«Вы с какой деревни, парни»: поклонники едва узнали Нагиева и Сычева на фото со съемок
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