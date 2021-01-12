Ольга Рапунцель
«От недостатка ума и воспитания»: Бородина раскритиковала Ольгу Рапунцель из-за суда с «Домом-2»
Ведущая уверена, что многим экс-участникам проекта нужно быть благодарными скандальной телестройке за устроенную жизнь.12 янв 2021 12:38
«Нас никто не выгонял»: Ольга Рапунцель с семьей покинули «Дом-2» до его закрытия
Девушка объяснила, что именно подтолкнуло ее к этому решению.21 дек 2020 10:44
«Новые ребята не смогли заинтересовать зрителя»: Алена Рапунцель прокомментировала закрытие «Дома 2»
Девушка покинула проект летом этого года.21 дек 2020 10:10
«Я уверена, у них коллаборация»: Алена Рапунцель из «Дома-2» прокомментировала отношения Бузовой и Давы
Девушка сослалась на свои источники получения информации.14 дек 2020 14:37
«Не хотели уходить на негативной ноте»: Черно рассказала о примирении с Рапунцель
Саша Черно и Иосиф Оганесян окончательно покинули проект.12 ноя 2020 13:18
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