Звезды «От недостатка ума и воспитания»: Бородина раскритиковала Ольгу Рапунцель из-за суда с «Домом-2» Ведущая уверена, что многим экс-участникам проекта нужно быть благодарными скандальной телестройке за устроенную жизнь. 12 янв 2021 12:38

Звезды «Нас никто не выгонял»: Ольга Рапунцель с семьей покинули «Дом-2» до его закрытия Девушка объяснила, что именно подтолкнуло ее к этому решению. 21 дек 2020 10:44

Звезды в соцсетях «Новые ребята не смогли заинтересовать зрителя»: Алена Рапунцель прокомментировала закрытие «Дома 2» Девушка покинула проект летом этого года. 21 дек 2020 10:10

Звезды «Я уверена, у них коллаборация»: Алена Рапунцель из «Дома-2» прокомментировала отношения Бузовой и Давы Девушка сослалась на свои источники получения информации. 14 дек 2020 14:37