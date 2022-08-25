Оливия Уайлд
За съемки в «Не волнуйся, солнышко» Флоренс Пью заплатили не меньше, чем Гарри Стайлсу
Режиссер фильма Оливия Уайлд прокомментировала слухи о неравноправном распределении гонораров.25 авг 2022 16:05
Оливия Уайлд пофлиртовала с Гарри Стайлсом в соцсетях
Артистка поздравила музыканта с эффектным выступлением и победой на премии «Грэмми».18 мар 2021 11:58
Видео: Тейлор Свифт и Гарри Стайлс воссоединились на «Грэмми»
Бывшие возлюбленные побеседовали во время паузы.15 мар 2021 13:54
Звезду «Доктора Хауса» Оливию Уайлд после расторжения помолвки сфотографировали в объятиях бывшего
Семилетняя помолвка имеет шанс на продолжение.20 ноя 2020 16:12
36-летняя звезда «Доктора Хауса» Оливия Уайлд рассталась с мужем
Звездная пара была вместе в течение восьми лет.16 ноя 2020 15:44
Disney разрабатывает триквел «Трона» с Джаредом Лето в главной роли
Как оказалось, компания все еще не отказалась от идеи продолжения.8 июл 2020 12:03
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