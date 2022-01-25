Все новости Орландо Блум

Орландо Блум

Звезды
Певица Кэти Перри рассказала о раздражающей привычке Орландо Блума
Звезда «Пиратов карибского моря» разбрасывает зубную нить.
Звезды
Что общего у Анастасии Волочковой, Орландо Блума и Джареда Падалеки? Ответ напугает
Балерина хранит чучело кота в спальне.
Кино
Кто озвучивал «Властелин колец» на русском?
Главный герой Фродо в исполнении Элайджи Вуда в 1 части кинотрилогии, «Братстве кольца», озвучен Алексеем Елистратовым.
Кино
Какой бюджет у фильма «Троя»?
Это фильм об эпической исторической войне, снятый режиссером Вольфгангом Петерсеном и сценаристом Дэвидом Бениофф в 2004 году.
Звезды
Кэти Перри вышла на прогулку с кольцом за 5 миллионов долларов
Жители Санта-Моники могли видеть Кэти Перри на прогулке с дочкой.
Кино
Кто озвучивает фильм «Троя» на русском?
Ахиллеса в исполнении Брэда Питта на русский язык дублировал Юрий Владимирович Деркач (франшиза «Обитель зла», сериал «Служанка», «Город грехов 2», «300 спартанцев»).
Звезды
«Едва избежал смерти и паралича»: как Орландо Блум восстанавливался после падения с 3-го этажа
Эксперт прокомментировал пост звезды «Властелина колец».
Звезды
Колечко на пальце: Кэти Перри тайно вышла замуж
Звезда была помолвлена еще с 2019 года.
ТВ и сериалы
Съемки второго сезона «Карнивал Роу» завершились в Чехии
Сериал стал самым дорогостоящим проектом, когда-либо снимавшимся в стране.
Последнее
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