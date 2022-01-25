Орландо Блум
Певица Кэти Перри рассказала о раздражающей привычке Орландо Блума
Звезда «Пиратов карибского моря» разбрасывает зубную нить.25 янв 2022 15:34
Что общего у Анастасии Волочковой, Орландо Блума и Джареда Падалеки? Ответ напугает
Балерина хранит чучело кота в спальне.15 дек 2021 13:57
Кто озвучивал «Властелин колец» на русском?
Главный герой Фродо в исполнении Элайджи Вуда в 1 части кинотрилогии, «Братстве кольца», озвучен Алексеем Елистратовым.21 окт 2021 12:02
Какой бюджет у фильма «Троя»?
Это фильм об эпической исторической войне, снятый режиссером Вольфгангом Петерсеном и сценаристом Дэвидом Бениофф в 2004 году.19 окт 2021 16:38
Кэти Перри вышла на прогулку с кольцом за 5 миллионов долларов
Жители Санта-Моники могли видеть Кэти Перри на прогулке с дочкой.18 окт 2021 13:54
Кто озвучивает фильм «Троя» на русском?
Ахиллеса в исполнении Брэда Питта на русский язык дублировал Юрий Владимирович Деркач (франшиза «Обитель зла», сериал «Служанка», «Город грехов 2», «300 спартанцев»).13 окт 2021 15:32
«Едва избежал смерти и паралича»: как Орландо Блум восстанавливался после падения с 3-го этажа
Эксперт прокомментировал пост звезды «Властелина колец».2 сен 2021 15:10
Колечко на пальце: Кэти Перри тайно вышла замуж
Звезда была помолвлена еще с 2019 года.19 мар 2021 10:31
Съемки второго сезона «Карнивал Роу» завершились в Чехии
Сериал стал самым дорогостоящим проектом, когда-либо снимавшимся в стране.25 авг 2020 16:14
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия ИнинаЗвезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператорыПутешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории