Памела Андерсон

Кино Звезда «Пэм и Томми» Лили Джеймс с нетерпением ждет документальный фильм о Памеле Андерсон Недавно Андерсон анонсировала неигровой фильм, в котором она расскажет «подлинную историю своей жизни». 10 мар 2022 16:02

Звезды Памелу Андерсон высмеяли за большое количество мужей: «Как она в именах не путается?» Секс-символ опять разводится. 22 янв 2022 12:00

Кино Снимаясь в «Пэм и Томми», Лили Джеймс гримировалась по три часа, чтобы стать похожей на Памелу Андерсон Результат стоил затраченных усилий: гримерам удавалось добиться невероятного сходства. 21 янв 2022 16:12

Кино Какому фильму отказался вручать премию Владимир Меньшов? Это произошло в 2007, когда кинодеятелям вручали «Кинонаграды MTV Россия». 21 окт 2021 16:12

Кино Томми Ли одобрил сериал «Пэм и Томми» Музыкант доверяет Себастиану Стэну. 15 сен 2021 18:05

ТВ и сериалы Себастиан Стэн опубликовал свое новое фото в образе Томми Ли из мини-сериала «Пэм и Томми» Актер передает привет с продолжающихся съемок. 1 июн 2021 13:57