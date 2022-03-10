Памела Андерсон
Звезда «Пэм и Томми» Лили Джеймс с нетерпением ждет документальный фильм о Памеле Андерсон
Недавно Андерсон анонсировала неигровой фильм, в котором она расскажет «подлинную историю своей жизни».10 мар 2022 16:02
Памелу Андерсон высмеяли за большое количество мужей: «Как она в именах не путается?»
Секс-символ опять разводится.22 янв 2022 12:00
Снимаясь в «Пэм и Томми», Лили Джеймс гримировалась по три часа, чтобы стать похожей на Памелу Андерсон
Результат стоил затраченных усилий: гримерам удавалось добиться невероятного сходства.21 янв 2022 16:12
Какому фильму отказался вручать премию Владимир Меньшов?
Это произошло в 2007, когда кинодеятелям вручали «Кинонаграды MTV Россия».21 окт 2021 16:12
Томми Ли одобрил сериал «Пэм и Томми»
Музыкант доверяет Себастиану Стэну.15 сен 2021 18:05
Себастиан Стэн опубликовал свое новое фото в образе Томми Ли из мини-сериала «Пэм и Томми»
Актер передает привет с продолжающихся съемок.1 июн 2021 13:57
«Мужчина, который меня любит по-настоящему»: 53-летняя Памела Андерсон вышла замуж за телохранителя
Трогательная свадебная церемония состоялась еще в конце декабря.28 янв 2021 16:06
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