Все новости Памела Андерсон

Памела Андерсон

Кино
Звезда «Пэм и Томми» Лили Джеймс с нетерпением ждет документальный фильм о Памеле Андерсон
Недавно Андерсон анонсировала неигровой фильм, в котором она расскажет «подлинную историю своей жизни».
Звезды
Памелу Андерсон высмеяли за большое количество мужей: «Как она в именах не путается?»
Секс-символ опять разводится.
Кино
Снимаясь в «Пэм и Томми», Лили Джеймс гримировалась по три часа, чтобы стать похожей на Памелу Андерсон
Результат стоил затраченных усилий: гримерам удавалось добиться невероятного сходства.
Кино
Какому фильму отказался вручать премию Владимир Меньшов?
Это произошло в 2007, когда кинодеятелям вручали «Кинонаграды MTV Россия».
Кино
Томми Ли одобрил сериал «Пэм и Томми»
Музыкант доверяет Себастиану Стэну. 
ТВ и сериалы
Себастиан Стэн опубликовал свое новое фото в образе Томми Ли из мини-сериала «Пэм и Томми»
Актер передает привет с продолжающихся съемок.
Звезды
«Мужчина, который меня любит по-настоящему»: 53-летняя Памела Андерсон вышла замуж за телохранителя
Трогательная свадебная церемония состоялась еще в конце декабря.
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