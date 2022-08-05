Ребел Уилсон
Ребел Уилсон сыграет в комедии о теннисе
Сценарий написали авторы «Секса не будет!!!».5 авг 2022 14:16
Актриса Ребел Уилсон раскрыла секрет похудения
Звезде «Холостячек» удалось похудеть на 35 килограммов.16 янв 2022 15:00
Совсем не джентльмен: звезда «Идеального голоса» Ребел Уилсон рассказала о своей первой встрече с Расселом Кроу
Он посоветовал ей «отвалить».11 дек 2021 11:21
7 фильмов, которые заставят поверить в женскую дружбу всех скептиков
Женская дружба — явление, которое часто становится предметом спора.5 окт 2021 14:00
«Очень мотивирует!»: 40-летняя Ребел Уилсон показала результаты похудения
Актриса продолжает вести здоровый образ жизни и становится все стройнее.28 янв 2021 16:40
«Заморозила свои яйцеклетки»: Ребел Уилсон призналась, с чего начала свой «год здоровья»
Задумалась о будущем после 40-летнего юбилея.3 дек 2020 15:08
Как Ребел Уилсон кардинально поменяла пищевые привычки и похудела на 40 кг
Актриса рассказала, что помогло ей радикально сбросить вес.17 ноя 2020 15:26
Звезды «Идеального голоса» воссоединились ради борьбы с коронавирусом
«Барденские Беллы» перепели хит Бейонсе.19 авг 2020 13:45
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