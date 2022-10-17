Робби Уильямс
Немецкий невролог рассказал о влиянии звуков на психику
Можно слушать птичку, а можно дорожный шум, и психика отреагирует по-разному.17 окт 2022 20:40
Стала известна причина смерти Бориса Моисеева
Исполнитель хита «Голубая луна» умер 27 сентября на 69-м году жизни.5 окт 2022 09:03
«Кого я обманываю?»: Робби Уильямс рассказал о проблемах с психикой
Английский певец откровенно поведал о тяжелом недуге, с которым справился в 2000-х.4 окт 2022 14:59
На Netflix выйдет документальный сериал о Робби Уильямсе
Создатели обещают уникальные кадры из жизни звезды.28 авг 2022 11:49
«На самом деле ехала крыша»: Митя Фомин обратился к психологу из-за шоу «Точь-в-точь»
Артист нашёл причины своих проблем в детстве.19 фев 2021 11:11
«Врачи почистили ей печень»: Виктория Бекхэм отравилась ртутью из-за рыбной диеты
Вслед за Робби Уильямсом дизайнер и певица также призналась в пагубном влиянии морепродуктов на здоровье.21 дек 2020 11:13
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия ИнинаЗвезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператорыПутешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории