Розарио Доусон
В какой последовательности смотреть все части франшизы «Стартрек/Звездный путь» по хронологии?
Медиафраншиза «Звездный путь», берущая свое начало еще в 1966 году, стала одной из самых масштабных и влиятельных в истории мирового кинематографа.17 дек 2021 12:57
Фото: Марк Хэмилл в образе Люка Скайуокера держит на руках Малыша Йоду
Снимком поделился режиссер Пейтон Рид.27 авг 2021 15:37
Слух: Disney и Lucasfilm разрабатывают игровой сериал об Асоке Тано
Проект отправили в активную разработку сразу после премьеры пятой серии «Мандалорца».30 ноя 2020 13:22
Джерард Батлер и Морган Браун расстались после шести лет отношений
Пара несколько раз ставила роман на паузу, а затем возобновляла отношения.24 авг 2020 15:34
«Мандалорец» получил рекордные 15 номинаций на «Эмми» 2020
Компания Lucasfilm торжествует от успеха собственного проекта.29 июл 2020 14:57
Сериал «Терновый куст» с Розарио Доусон отменен после одного сезона в эфире
Шоураннер проекта призывает поклонников требовать продолжения эпизодов.20 июл 2020 13:13
Новые детали о появлении Асоки Тано во 2 сезоне «Мандалорца» появились в сети
Поклонники ожидают дебюта актрисы Розарио Доусон в сериале.15 июн 2020 07:41
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