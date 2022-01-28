Солнцев против переименования Ленинского проспекта в честь Началовой.

Рустам Солнцев заявил, что Юлия Началова погибла по собственной глупости

Рустам Солнцев не поддержал Боню, обидевшуюся на скандальный ролик клуба ЦСКА

Рустам Солнцев уверен, что про этот скандал в скором времени все забудут.

Рустам Солнцев посоветовал певице Монеточке не переживать из-за слива ее нового адреса

Рустам Солнцев против сбора средств на ремонт квартиры Хлебниковой: «Она чуть хату не спалила»

Бондарчук-младший предположил, с чем связано отсутствие работы для него.

Рустам Солнцев объяснил отсутствие ролей у Бондарчука: «А что ему играть?»

Собчак призвала не «набрасываться» на Блиновскую.

Солнцев о «мелкопоместнических делах» Собчак и Блиновской: «Отписались сотни тысяч»

Шоумен сам видит, как зарабатывают молодые тиктокеры.

Нынешняя молодежь не знает, кто такая Ксения Собчак.

Рустам Солнцев разнес теряющую популярность Собчак: «За что ее уважать?»

Рустам Солнцев развеял теорию заговора об Андрее Малахове, взятом в заложники

Соседов предположил, что звезды скрывают свою сексуальную ориентацию из-за страха потерять публику.

Многие звезды после съемок новогодних программ отправляются в теплые края.

В 2004 году на Руссо напали, жестоко избили и похитили.

Рустам Солнцев о нападении на Руссо: «Пригожин знает, кто заказывал покушение»

Шоумен считает, что пьяные выходки Димы можно обсуждать.

От Меладзе до «Би-2»: закроют ли «Голос» и кого выбирают на смену Градскому

Поклонники уже составили список тех артистов, которые смогли бы заменить прославленного композитора.

30 ноя 2021 13:20