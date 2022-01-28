Рустам Солнцев
Рустам Солнцев заявил, что Юлия Началова погибла по собственной глупости
Солнцев против переименования Ленинского проспекта в честь Началовой.28 янв 2022 08:15
Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова лишилась квартиры из-за безработного мужа
Певица опубликовала пост на тему расставания.25 янв 2022 11:36
Рустам Солнцев не поддержал Боню, обидевшуюся на скандальный ролик клуба ЦСКА
Виктория Боня обиделась на медиагруппу ЦСКА.20 янв 2022 14:27
Рустам Солнцев посоветовал певице Монеточке не переживать из-за слива ее нового адреса
Рустам Солнцев уверен, что про этот скандал в скором времени все забудут.20 янв 2022 07:59
Рустам Солнцев против сбора средств на ремонт квартиры Хлебниковой: «Она чуть хату не спалила»
Рустам Солнцев обвинил Хлебникову в безрассудстве.14 янв 2022 15:13
Рустам Солнцев объяснил отсутствие ролей у Бондарчука: «А что ему играть?»
Бондарчук-младший предположил, с чем связано отсутствие работы для него.14 янв 2022 14:28
Солнцев о «мелкопоместнических делах» Собчак и Блиновской: «Отписались сотни тысяч»
Собчак призвала не «набрасываться» на Блиновскую.11 янв 2022 12:07
Рустам Солнцев объяснил победу тиктокеров над опытными артистами
Шоумен сам видит, как зарабатывают молодые тиктокеры.23 дек 2021 11:14
Рустам Солнцев разнес теряющую популярность Собчак: «За что ее уважать?»
Нынешняя молодежь не знает, кто такая Ксения Собчак.21 дек 2021 14:01
К скорой свадьбе Виктории Бони высказали недоверие: «Шуточки»
Боня похвасталась помолвочным кольцом с бриллиантом.15 дек 2021 14:08
Рустам Солнцев развеял теорию заговора об Андрее Малахове, взятом в заложники
Джигурда поделился будоражащими откровениями.14 дек 2021 11:36
Рустам Солнцев раскрыл правду об ориентации Киркорова
Соседов предположил, что звезды скрывают свою сексуальную ориентацию из-за страха потерять публику.10 дек 2021 15:20
Рустам Солнцев поддержал сбежавших в США российских звезд: «Большие молодцы»
Многие звезды после съемок новогодних программ отправляются в теплые края.9 дек 2021 13:31
Рустам Солнцев о нападении на Руссо: «Пригожин знает, кто заказывал покушение»
В 2004 году на Руссо напали, жестоко избили и похитили.7 дек 2021 14:18
Рустам Солнцев объяснил интерес зрителей к Гогену Солнцеву: «Ждут первого трупа»
Выпуски ток-шоу с участием фрика набирают колоссальное количество просмотров.3 дек 2021 14:54
Рустам Солнцев отреагировал на популярность Гогена Солнцева: «Это прикол?»
Жена шоумена не ждет ребенка.3 дек 2021 14:36
Рустам Солнцев просит Стаса Пьеху посоветовать Билану наркологическую клинику
Шоумен считает, что пьяные выходки Димы можно обсуждать.1 дек 2021 15:31
Рустам Солнцев призвал помочь напившемуся Билану: «Решать должен нарколог»
Бузова и Собчак поддержали Диму Билана.30 ноя 2021 14:49
От Меладзе до «Би-2»: закроют ли «Голос» и кого выбирают на смену Градскому
Поклонники уже составили список тех артистов, которые смогли бы заменить прославленного композитора.30 ноя 2021 13:20
Рустам Солнцев заподозрил у 66-летней Ларисы Долиной девиацию
Рустам Солнцев назвал поведение Ларисы Долиной шизофренией.30 ноя 2021 09:40
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