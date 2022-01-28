Все новости Рустам Солнцев

Рустам Солнцев

Звезды
Рустам Солнцев заявил, что Юлия Началова погибла по собственной глупости
Солнцев против переименования Ленинского проспекта в честь Началовой.
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Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова лишилась квартиры из-за безработного мужа
Певица опубликовала пост на тему расставания.
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Рустам Солнцев не поддержал Боню, обидевшуюся на скандальный ролик клуба ЦСКА
Виктория Боня обиделась на медиагруппу ЦСКА.
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Рустам Солнцев посоветовал певице Монеточке не переживать из-за слива ее нового адреса
Рустам Солнцев уверен, что про этот скандал в скором времени все забудут.
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Рустам Солнцев против сбора средств на ремонт квартиры Хлебниковой: «Она чуть хату не спалила»
Рустам Солнцев обвинил Хлебникову в безрассудстве.
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Рустам Солнцев объяснил отсутствие ролей у Бондарчука: «А что ему играть?»
Бондарчук-младший предположил, с чем связано отсутствие работы для него.
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Солнцев о «мелкопоместнических делах» Собчак и Блиновской: «Отписались сотни тысяч»
Собчак призвала не «набрасываться» на Блиновскую.
Звезды
Рустам Солнцев объяснил победу тиктокеров над опытными артистами
Шоумен сам видит, как зарабатывают молодые тиктокеры.
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Рустам Солнцев разнес теряющую популярность Собчак: «За что ее уважать?»
Нынешняя молодежь не знает, кто такая Ксения Собчак.
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К скорой свадьбе Виктории Бони высказали недоверие: «Шуточки»
Боня похвасталась помолвочным кольцом с бриллиантом.
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Рустам Солнцев развеял теорию заговора об Андрее Малахове, взятом в заложники
Джигурда поделился будоражащими откровениями.
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Рустам Солнцев раскрыл правду об ориентации Киркорова
Соседов предположил, что звезды скрывают свою сексуальную ориентацию из-за страха потерять публику.
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Рустам Солнцев поддержал сбежавших в США российских звезд: «Большие молодцы»
Многие звезды после съемок новогодних программ отправляются в теплые края.
Звезды
Рустам Солнцев о нападении на Руссо: «Пригожин знает, кто заказывал покушение»
В 2004 году на Руссо напали, жестоко избили и похитили.
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Рустам Солнцев объяснил интерес зрителей к Гогену Солнцеву: «Ждут первого трупа»
Выпуски ток-шоу с участием фрика набирают колоссальное количество просмотров.
Звезды
Рустам Солнцев отреагировал на популярность Гогена Солнцева: «Это прикол?»
Жена шоумена не ждет ребенка.
Звезды
Рустам Солнцев просит Стаса Пьеху посоветовать Билану наркологическую клинику
Шоумен считает, что пьяные выходки Димы можно обсуждать.
Звезды
Рустам Солнцев призвал помочь напившемуся Билану: «Решать должен нарколог»
Бузова и Собчак поддержали Диму Билана.
Звезды
От Меладзе до «Би-2»: закроют ли «Голос» и кого выбирают на смену Градскому
Поклонники уже составили список тех артистов, которые смогли бы заменить прославленного композитора.
Звезды
Рустам Солнцев заподозрил у 66-летней Ларисы Долиной девиацию
Рустам Солнцев назвал поведение Ларисы Долиной шизофренией.
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