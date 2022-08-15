Также в картине появится Джейми Кэмпбелл Бауэр.

Сиенна Миллер с Сэм Уортингтон сыграют главные роли в фильме Кевина Костнера «Горизонт»

Именитая актриса сыграет приемную дочь Джейка и Нейтири.

Сигурни Уивер раскрыла свою роль в «Аватаре 2»

Также актер отпустил шутку по поводу долгосрочности франшизы.

Сэм Уортингтон обещает, что «Аватар 2» будет «умопомрачительным и чудесным» зрелищем

Серьезная подготовка: Джеймс Кэмерон и актерский состав «Аватара 2» прожили несколько дней в джунглях

Режиссер и актеры вывели подготовку к съемкам на новый уровень.

18 дек 2021 11:33