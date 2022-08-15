Сэм Уортингтон
Сиенна Миллер с Сэм Уортингтон сыграют главные роли в фильме Кевина Костнера «Горизонт»
Также в картине появится Джейми Кэмпбелл Бауэр.15 авг 2022 14:17
Сигурни Уивер раскрыла свою роль в «Аватаре 2»
Именитая актриса сыграет приемную дочь Джейка и Нейтири.4 июл 2022 15:58
Сэм Уортингтон обещает, что «Аватар 2» будет «умопомрачительным и чудесным» зрелищем
Также актер отпустил шутку по поводу долгосрочности франшизы.30 апр 2022 12:14
Серьезная подготовка: Джеймс Кэмерон и актерский состав «Аватара 2» прожили несколько дней в джунглях
Режиссер и актеры вывели подготовку к съемкам на новый уровень.18 дек 2021 11:33
Новые фото со съемок «Аватара 2» предвещают появление детей на’ви и инопланетных лошадей
Джон Ландау продолжает делиться эксклюзивными закадровыми материалами.22 апр 2021 13:34
Фото: Джон Фавро проведал Джеймса Кэмерона на съемках «Аватара 2»
Режиссеры обсуждают тонкости съемочного процесса.17 фев 2021 10:00
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