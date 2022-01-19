Все новости Валерий Меладзе

Валерий Меладзе

Звезды
От Гоар Аветисян до Гарика Харламова: самые громкие расставания в 2022 году
Винить в этом ретроградный Меркурий или обстоятельства так сложились — неизвестно.
Звезды
Отдыхающего в Дубае Меладзе застали с неизвестными девушками: «Помусолили варениками»
Девушка поцеловала Валерия прямо на сцене.
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Валерий Меладзе отдыхает в Дубае без жены и девятимесячной дочки
Валерий Меладзе выступил на закрытом концерте в Дубае.
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Меладзе и Джанабаеву разнесли за странный пиар: «Решили детей в старости рожать»
Влюбленные в третий раз стали родителями в нынешнем году.
Звезды
Заявившуюся на «Давай поженимся!» Дану Борисову осекли: «Лучше бы дочкой занялась»
Также на телепрограмму пришла жена Меладзе.
Звезды
Джанабаева возмутила наставничеством невест на «Давай поженимся!»: и вот почему
Среди наставников оказалась Дана Борисова.
Звезды
Названы имена самых высокооплачиваемых артистов в новогодние праздники
В рейтинг вошли Лобода и Григорий Лепс.
Звезды
Альбина Джанабаева не смогла получить удостоверение многодетной семьи
Певица устала собирать нужные справки.
Звезды
Вера Брежнева рассказала о вопросах про порно на кастинге в «ВИА Гру»
Супруга Меладзе стала гостьей «Вечернего Урганта».
Мода и красота
Недавно родившую Альбину Джанабаеву похвалили за выбор удачного наряда
Певица умеет скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства.
Звезды
Певица Вера Брежнева рассказала о проблемах в семейной жизни с Константином Меладзе
Звезда продолжает настаивать на том, что в их семье царит идиллия.
Звезды
Валерий Меладзе рассказал, как общается с семимесячной дочерью
Заслуженный артист РФ в седьмой раз стал отцом.
Звезды
Экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева дала советы по воспитанию дочери
Звездные супруги воспитывают троих детей.
Звезды
«Постоянно свои пять копеек»: Лазарев накинулся на разозлившего его Баскова
Лазарев прилюдно отчитал Баскова.
Звезды
Не живут вместе? Валерий Меладзе проболтался об отношениях его брата с Верой Брежневой
Певица и продюсер выбрали гостевой формат брака.
Звезды
«Запрос на женскую неудовлетворенность»: почему Меладзе до сих пор популярен
Заслуженный артист России вот уже 30 лет является кумиром женщин.
Звезды
«Не страшно будет перед богом?»: Меладзе защитил Джанабаеву от фанатов экс-жены
Экс-солистку «ВИА Гры» назвали «подлой разлучницей».
Звезды
«Малышу нечего бояться»: запрещает ли церковь показывать фото новорожденных
Эксперт прокомментировала традицию скрывать лица детей на фото в соцсетях.  
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«Милая сцена в халатике»: жена Валерия Меладзе показала момент из личной жизни
Семейная пара продолжает поддерживать искру в отношениях.
Звезды
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе ждут третьего ребенка
Звезда сообщила радостную новость на Instagram-странице.
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