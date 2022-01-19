Валерий Меладзе
От Гоар Аветисян до Гарика Харламова: самые громкие расставания в 2022 году
Винить в этом ретроградный Меркурий или обстоятельства так сложились — неизвестно.19 янв 2022 16:15
Отдыхающего в Дубае Меладзе застали с неизвестными девушками: «Помусолили варениками»
Девушка поцеловала Валерия прямо на сцене.6 янв 2022 16:18
Валерий Меладзе отдыхает в Дубае без жены и девятимесячной дочки
Валерий Меладзе выступил на закрытом концерте в Дубае.5 янв 2022 11:30
Меладзе и Джанабаеву разнесли за странный пиар: «Решили детей в старости рожать»
Влюбленные в третий раз стали родителями в нынешнем году.29 дек 2021 15:48
Заявившуюся на «Давай поженимся!» Дану Борисову осекли: «Лучше бы дочкой занялась»
Также на телепрограмму пришла жена Меладзе.29 дек 2021 15:31
Джанабаева возмутила наставничеством невест на «Давай поженимся!»: и вот почему
Среди наставников оказалась Дана Борисова.28 дек 2021 08:58
Названы имена самых высокооплачиваемых артистов в новогодние праздники
В рейтинг вошли Лобода и Григорий Лепс.20 дек 2021 16:20
Альбина Джанабаева не смогла получить удостоверение многодетной семьи
Певица устала собирать нужные справки.9 дек 2021 10:31
Вера Брежнева рассказала о вопросах про порно на кастинге в «ВИА Гру»
Супруга Меладзе стала гостьей «Вечернего Урганта».29 ноя 2021 15:22
Недавно родившую Альбину Джанабаеву похвалили за выбор удачного наряда
Певица умеет скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства.26 ноя 2021 13:59
Певица Вера Брежнева рассказала о проблемах в семейной жизни с Константином Меладзе
Звезда продолжает настаивать на том, что в их семье царит идиллия.18 ноя 2021 09:18
Валерий Меладзе рассказал, как общается с семимесячной дочерью
Заслуженный артист РФ в седьмой раз стал отцом.16 ноя 2021 09:50
Экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева дала советы по воспитанию дочери
Звездные супруги воспитывают троих детей.16 ноя 2021 08:46
«Постоянно свои пять копеек»: Лазарев накинулся на разозлившего его Баскова
Лазарев прилюдно отчитал Баскова.8 ноя 2021 16:38
Не живут вместе? Валерий Меладзе проболтался об отношениях его брата с Верой Брежневой
Певица и продюсер выбрали гостевой формат брака.2 ноя 2021 09:02
«Запрос на женскую неудовлетворенность»: почему Меладзе до сих пор популярен
Заслуженный артист России вот уже 30 лет является кумиром женщин.28 окт 2021 09:13
«Не страшно будет перед богом?»: Меладзе защитил Джанабаеву от фанатов экс-жены
Экс-солистку «ВИА Гры» назвали «подлой разлучницей».18 авг 2021 17:00
«Малышу нечего бояться»: запрещает ли церковь показывать фото новорожденных
Эксперт прокомментировала традицию скрывать лица детей на фото в соцсетях.18 авг 2021 16:05
«Милая сцена в халатике»: жена Валерия Меладзе показала момент из личной жизни
Семейная пара продолжает поддерживать искру в отношениях.4 авг 2021 15:45
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе ждут третьего ребенка
Звезда сообщила радостную новость на Instagram-странице.15 мар 2021 12:57
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия ИнинаЗвезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператорыПутешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории