Веном
«Выжил из ума»: Газзаев взбешен заявлением Блаттера о «купленном» Катаром ЧМ-2022
Скандальные слова бывшего функционера FIFA обсуждает весь мир.9 ноя 2022 14:49
Чем различается сердечный приступ у женщин и мужчин
Болезни сердца уносят почти 28 млн жизней в мире каждый год, и есть ключевые различия в том, как они развиваются у женщин и мужчин.15 окт 2022 19:49
За 60 секунд: искусственный интеллект предсказывает риск сердечных заболеваний
Теперь врачи смогут определять опасность возникновения болезней менее чем за минуту.7 окт 2022 20:15
Слух: в «Веноме 3» персонаж Тома Харди наконец схлестнется с Человеком-пауком
Инсайдеры полагают, что Питер Паркер может оказаться другим.31 дек 2021 11:23
Марк Уолберг побудил Тома Холланда подкачаться для съемок в «Анчартед: На картах не значится»
Актеру не хотелось выглядеть ребенком на фоне старшего коллеги.10 дек 2021 14:14
«Сердце под вопросом»: Эвелина Бледанс рассказала о волнении за своего сына с синдромом Дауна
Бледанс вспомнила первые дни после рождения Семы Семина.25 ноя 2021 14:44
Певица Ольга Серябкина родила сына
Экс-солистка группы «Серебро» в первый раз стала мамой.22 ноя 2021 11:46
Не соблазнилась гражданством: Ольга Серябкина отказалась рожать в Европе
Певица готовится к скорому появлению первого ребенка.6 ноя 2021 08:46
Кто озвучивает Тома Харди в фильмах на русском?
В последние годы актера в большинстве случаев переводит Илья Исаев.1 ноя 2021 12:16
«Ничего не купила для ребенка»: как Серябкина готовится к материнству
36-летняя певица впервые станет мамой.1 ноя 2021 11:29
Не выдерживает сердце: заболевший ковидом Гаркалин в крайне тяжелом состоянии
Актер, несколько недель назад госпитализированный с коронавирусной инфекцией, находится под постоянным наблюдением врачей.30 окт 2021 13:19
Кто озвучивал персонажей в мультфильме «Белка и Стрелка»?
“Белка и Стрелка” - российский полнометражный мультфильм, премьера которого состоялась в 2010 году.25 окт 2021 14:44
Нетребко отменила свои выступления из-за экстренной операции
Народная артистка РФ вынуждена пропустить выступление в Венской опере из-за проблем с плечом.20 окт 2021 12:14
Кто озвучивает Мстителей в фильмах Марвел на русском?
Тони Старка озвучивает Владимир Зайцев («Форсаж 9», «Гнев человеческий», «Маяк»).13 окт 2021 15:50
Кто озвучивает Венома на русском?
В фильмах «Веном» 2018 года и «Веном 2» 2021 года Эди Брока и его симбиота-инопланетянина дублирует один и тот же русский актёр.13 окт 2021 14:50
Вуди Харрельсон рассказал, как он готовился к роли маньяка Клетуса Кэссиди в «Веноме 2»
Ему пришлось прочитать множество комиксов.30 сен 2021 10:45
По словам режиссера «Венома 2», героем хочет быть сам Веном, а не Эдди Брок
Симбиота влечет слава.29 сен 2021 10:56
Симбиоты схлестнулись в эпичной битве на новом анимированном постере «Венома 2»
Эксклюзивная афиша от IMAX.22 сен 2021 13:22
Художник представил Аарона Тейлора-Джонсона в образе Крэйвена-охотника
Bosslogic поделился своим видением знаменитого врага Человека-паука.29 май 2021 12:06
Согласно свежему исследованию, Marvel оказался популярнее DC
Впрочем, отставание DC не такое уж внушительное.4 май 2021 11:21
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