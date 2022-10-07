Владимир Пресняков
Взял в жены девственницу и получил особняк Пугачевой: все о Никите Преснякове
К внуку Аллы Борисовны с детства приковано внимание.7 окт 2022 13:51
Певица Наталья Подольская рассказала о свободе в отношениях с Владимиром Пресняковым
Подольская считает, что у ее мужа нет комплексов.27 янв 2022 12:14
Наталья Подольская раскрыла детали брачного договора с Пресняковым: «Должен знать слова моих песен»
Пресняков назвал союз с Подольской «непобедимым».26 янв 2022 10:35
Владимир Пресняков и Наталья Подольская получили ключи от московской квартиры
Звездная чета будет проживать на Кутузовском проспекте.21 янв 2022 11:23
Внука Аллы Пугачевой «спалили» в сети: «На бабушкины проценты живут»
Никиту Преснякова осудили за привилегии.19 янв 2022 09:24
Годовалый сын Натальи Подольской сыграл на фортепиано со старшим братом
В сети отметили музыкальную наследственность детей Преснякова.18 янв 2022 16:25
Певица Монеточка купила квартиру в центре Москвы
Сейчас в новых апартаментах идет ремонт.18 янв 2022 08:11
Визуализация мечты: как сбылось главное желание Анны Плетневой
Певица рассказала, что была влюблена в Преснякова.14 янв 2022 14:14
Подольскую распекли за наглое отношение к сотрудникам: «Как к крепостным»
Жену Преснякова сравнили с Кристиной Орбакайте.10 янв 2022 10:25
Певица Наталья Подольская призналась, что могла умереть во время родов
Пресняков спас Подольскую во время схваток.28 дек 2021 08:11
Хиты из 90-х, эксклюзивная «Маска», «пельмени» и их дети: что смотреть по ТВ в новогоднюю ночь
Где смотреть традиционный «Голубой огонек», какие новые шоу порадуют телезрителей, и по какому каналу будут идти юмористические передачи.27 дек 2021 11:15
Подольская и Пресняков купили элитные квартиры в Москве малолетним сыновьям
Звездная пара поделилась семейными секретами.27 дек 2021 10:00
Брат Владимира Кузьмина в 25 лет ухаживал за 15-летней Кристиной Орбакайте
Дочь Примадонны выбрала другого.23 дек 2021 12:53
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков отреагировал на постоянные сравнения его с бабушкой
У сына Орбакайте выработался иммунитет на сравнения с Примадонной.22 дек 2021 15:37
Никита Пресняков назвал свой брак идеальным
Сын Кристины Орбакайте счастлив в браке.22 дек 2021 14:47
Никита Пресняков показывает жене интимные фотографии от фанаток
Внук Аллы Пугачевой поделился подробностями семейной жизни.22 дек 2021 13:38
Бывший муж Кристины Орбакайте Владимир Пресняков пережил клиническую смерть
Расставание Орбакайте и Преснякова сказалось на здоровье певца.23 ноя 2021 09:07
«Создавать шумиху и искать популярность»: экс-супруга Преснякова раскрыла правду о Пугачевой
Ленская рассказала, какая Пугачева в обычной жизни.11 ноя 2021 15:41
«Будет утяжеляться»: сможет ли Пресняков вернуться в «доковидную» форму
Исполнитель думал, что не выживет.27 окт 2021 09:17
Кто поет в сериале «Мир дружба жвачка»?
Один из лучших отечественных проектов о подростках 90-х «Мир! Дружба! Жвачка!» вышел на платформе Premier 23 апреля 2020 года.13 окт 2021 13:53
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия ИнинаЗвезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператорыПутешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории