Владимир Винокур
Анастасия Волочкова осталась недовольна из-за того, что ей не подарили цветы на шоу «ЧБД»
Звезда включила кокетку, когда получила подарок от Макарова.14 янв 2022 09:43
Анастасия Волочкова и Владимир Винокур стали гостями скандального шоу «ЧБД»
В сети оценили юмор «старшего поколения».13 янв 2022 15:06
Владимир Винокур объяснил, почему американскую «Иронию судьбы» ждет провал
В США снимают ремейк советской классики.28 дек 2021 12:22
Дочь юмориста Владимира Винокура призналась, что страдала от анорексии и булимии
У Анастасии было много комплексов.25 ноя 2021 08:09
Вдова и сын скончавшегося Виктора Коклюшкина не пришли проститься с сатириком
Журналисты удивлены отсутствием важных людей на прощании с Коклюшкиным.23 ноя 2021 08:20
Коллеги Коклюшкина променяли его похороны на поход к Малахову: «За это платят»
По мнению зрителей, юмористы готовы на все ради денег и хайпа.22 ноя 2021 10:59
Винокур ответил Воробей, назвавшей «Аншлаг» зашкварной передачей
Винокур ответил Воробей, назвавшей «Аншлаг» зашкварной передачей4 окт 2021 20:40
«У нас есть какие-то фонды, загашники»: Юрий Лоза считает, что государство обязано поддержать артистов
По словам певца, у государства для этого имеются все необходимые ресурсы.10 фев 2021 12:59
«Женщина с четким посылом и мощным нутром»: Бабкина показала молодую Аллегрову на архивных фото
Бабкина призналась в любви к Аллегровой.22 янв 2021 13:16
«Пусть его коллеги спорят»: Владимир Винокур прокомментировал нелестное высказывание Лозы о Петросяне
Певец слишком жестко раскритиковал современных российских юмористов.7 янв 2021 08:03
«По первому образованию я строитель»: Винокур иронизирует, что не останется без денег из-за пандемии
Знаменитый юморист вспомнил о первой профессии.18 ноя 2020 16:39
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