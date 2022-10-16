Зак Эфрон
Не получается сбросить вес? Виноват может быть ваш сон
Исследования показывают, что сон так же важен для потери или поддержания здорового веса тела, как здоровое питание и физические упражнения.16 окт 2022 17:02
Мадонна, Дженнифер Лопес и другие: самые известные веганы
Веганство получает хорошую поддержку от знаменитостей.15 окт 2022 14:22
Съемки в «Спасателях Малибу» обернулись для Зака Эфрона депрессией и бессонницей
Актеру пришлось подстраиваться под нездоровый идеал красоты.11 сен 2022 11:51
Зак Эфрон готов присоединиться к киновселенной Marvel
Актер в ожидании подходящего предложения.4 май 2022 16:29
Джеймс Ганн опроверг слухи о появлении Зака Эфрона в «Стражах Галактики 3»
Слухи о появлении актера начались некоторое время назад.11 мар 2021 13:13
Disney+ снимет ремейк комедии «Трое мужчин и младенец» с Заком Эфроном
Молодежная звезда возвращается на родную студию, но теперь для участия в ребуте культового фильма.11 авг 2020 14:13
Зак Эфрон собирается оставить Голливуд и переехать в Австралию
Актер готовит побег из Лос-Анджелеса.3 авг 2020 11:26
Кенан Томпсон, Элли Маки и Крис Парнелл пополнили каст ремейка «Один дома» Disney+
Классическая франшиза получит второе рождение.16 июл 2020 10:06
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