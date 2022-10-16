Все новости Зак Эфрон

Зак Эфрон

Общество
Не получается сбросить вес? Виноват может быть ваш сон
Исследования показывают, что сон так же важен для потери или поддержания здорового веса тела, как здоровое питание и физические упражнения. 
Общество Звезды
Мадонна, Дженнифер Лопес и другие: самые известные веганы
Веганство получает хорошую поддержку от знаменитостей. 
Кино
Съемки в «Спасателях Малибу» обернулись для Зака Эфрона депрессией и бессонницей
Актеру пришлось подстраиваться под нездоровый идеал красоты.
Кино
Зак Эфрон готов присоединиться к киновселенной Marvel
Актер в ожидании подходящего предложения.
Кино
Джеймс Ганн опроверг слухи о появлении Зака Эфрона в «Стражах Галактики 3»
Слухи о появлении актера начались некоторое время назад.
Кино
Disney+ снимет ремейк комедии «Трое мужчин и младенец» с Заком Эфроном
Молодежная звезда возвращается на родную студию, но теперь для участия в ребуте культового фильма.
Звезды
Зак Эфрон собирается оставить Голливуд и переехать в Австралию
Актер готовит побег из Лос-Анджелеса. 
Кино
Кенан Томпсон, Элли Маки и Крис Парнелл пополнили каст ремейка «Один дома» Disney+
Классическая франшиза получит второе рождение.
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