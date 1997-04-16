Елена Королёва Дата рождения: 16-04-1997
Фильмы, сериалы, и массовая культура — моя стихия, в которую я ныряю словно Аквагёрл. Всегда знаю, что посмотреть, от чего держаться подальше. Мечтаю писать сценарии, а ещё у меня есть котик.
Брэд Питт считает, что Ана де Армас «феноменально» сыграла Мэрилин Монро в байопике «Блондинка»
Питт является продюсером этого фильма.3 авг 2022 20:46
Сериал «Первая леди» ограничится одним сезоном
Проекту не удалось заинтересовать широкую публику.2 авг 2022 19:20
Мишель Родригес в восторге от «энергии любви» на съемках «Форсажа 10»
Похоже, уход Джастина Лина вовсе не станет для фильма невосполнимой потерей.1 авг 2022 20:29
Создатели мультсериала «Харли Квинн» не собираются воссоединять главную героиню с Джокером
«Харли и Плющ никогда не расстанутся», – говорит соавтор шоу.31 июл 2022 12:19
Вышел трейлер документального фильма о поп-звезде Ники Минаж
Певица рассказывает о своем творческом и жизненном пути.30 июл 2022 13:05
Мадонна намерена самостоятельно снять байопик о своей жизни
Молодую версию поп-звезды исполнит Джулия Гарнер.29 июл 2022 16:19
Крис Рок о пощечине Уилла Смита: «Я не считаю себя жертвой»
Рок в кои-то веки напрямую высказался о нашумевшем скандале.28 июл 2022 16:48
Зои Дешанель о фильме «Явление»: «Наверно, люди не поняли, что это стилизованный хоррор»
Также актриса призналась, что наиболее органично она чувствует себя в комедийном жанре.27 июл 2022 16:24
Пребывая в зените славы, Алисия Викандер чувствовала себя «наиболее печальной»
К счастью, этот тяжелый период уже миновал.26 июл 2022 16:16
Райан Гослинг о фильме «Барби»: «Лучший сценарий, который я когда-либо читал»
Получив предложение сыграть Кена, актер обнаружил эту куклу в грязи на заднем дворе своего дома.25 июл 2022 15:51
Последнее
Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозговОбщество, 12 окт 2023 20:04
Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условияхОбщество, 12 окт 2023 19:04
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплоеОбщество, 12 окт 2023 16:24
Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тениОбщество, 12 окт 2023 16:04
Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносятОбщество, 4 окт 2023 09:30
Главные новости
Не обязательно отдавать тренч в химчистку: освежить верхнюю одежду можно домаОбщество, 4 окт 2023 08:15
Так моют полы опытные клинеры: тараканы в доме не заведутсяОбщество, 3 окт 2023 13:00
Меньше сахара и больше аромата: что добавляют в тыквенное варенье повараОбщество, 3 окт 2023 12:30
Хоста будет расти крупной и густой: с кустом нужно провести лишь одну процедуруОбщество, 3 окт 2023 12:15
Ни пылинки в книжных шкафах не будет: клинер раскрыла секрет поддержания чистотыОбщество, 3 окт 2023 12:00
Сюжеты
Категории