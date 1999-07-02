Михаил Кручинин Дата рождения: 02-07-1999
Рекламист по образованию, кинокритик по призванию. Пишу новости, рецензии и статьи.
Режиссер «На игле» поставит танцевальную адаптацию «Матрицы»
Дэнни Бойл обещает, что спектакль станет «раскрывающей глаза постановкой».2 окт 2022 12:31
«Телефон мистера Харригана»: Дональд Сазерленд пугал Джейдена Мартелла больше, чем Пеннивайз
Ветеран индустрии не только ужаснул молодого актера, но и дал ему несколько полезных советов.1 окт 2022 13:09
Лин-Мануэль Миранда выступил в защиту звезды новой «Русалочки» Холли Бэйли
Знаменитый хореограф и постановщик считает, что мир уже не в первый раз сопротивляется переменам.29 сен 2022 16:12
Элизабет Бэнкс сожалеет о том, как была выстроена рекламная кампания «Ангелов Чарли»
Несмотря на коммерческий провал ленты, она все равно гордится ей.28 сен 2022 15:21
Мэрил Стрип рассказала, как ее потрясла игра Роберта Де Ниро в фильме «Злые улицы»
Восхвалению достоинств своего давнего друга актриса посвятила целую речь.27 сен 2022 15:56
У Джона Бойеги есть «изумительная» идея для сиквела «Женщины-короля»
Актер предложил превратить его в злодея.25 сен 2022 12:03
Пирсу Броснану нет дела до следующего Джеймса Бонда: «Кому бы не досталась роль, желаю ему удачи»
Также ветеран франшизы 007 рассказал о своем восхищении Дэниэлом Крэйгом.24 сен 2022 13:03
Брайс Даллас Ховард просили сбросить вес перед съемками в «Мире Юрского периода»
Продюсером не нравилось, как выглядела актриса на фоне своих коллег по фильму.23 сен 2022 15:55
Майя Хоук согласна с Милли Бобби Браун, что в «Очень странных делах» слишком много персонажей
Своими мыслями актриса поделилась, сидя на детекторе лжи.20 сен 2022 16:24
Эдриан Броуди был поражен, впервые увидев Ану де Армас в образе Мэрилин Монро
Коллега по площадке заставила актера поверить, что он встретил настоящую Мэрлин.18 сен 2022 14:08
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Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозговОбщество, 12 окт 2023 20:04
Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условияхОбщество, 12 окт 2023 19:04
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплоеОбщество, 12 окт 2023 16:24
Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тениОбщество, 12 окт 2023 16:04
Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносятОбщество, 4 окт 2023 09:30
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Не обязательно отдавать тренч в химчистку: освежить верхнюю одежду можно домаОбщество, 4 окт 2023 08:15
Так моют полы опытные клинеры: тараканы в доме не заведутсяОбщество, 3 окт 2023 13:00
Меньше сахара и больше аромата: что добавляют в тыквенное варенье повараОбщество, 3 окт 2023 12:30
Хоста будет расти крупной и густой: с кустом нужно провести лишь одну процедуруОбщество, 3 окт 2023 12:15
Ни пылинки в книжных шкафах не будет: клинер раскрыла секрет поддержания чистотыОбщество, 3 окт 2023 12:00
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