Ольга Собко

Ещё с 7 класса знала, что стану журналистом. В студенческих роликах почему-то всегда представлялась НТВ, куда меня кстати и занесло после выпуска на долгих 3,5 года.
Там я и поняла, какой СМИ большой механизм и сколько труда, времени, любви нужно вкладывать ежедневно, чтобы порадовать своего читателя или зрителя. Надеюсь, вы сможете это почувствовать, ведь я действительно обожаю свою работу!
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