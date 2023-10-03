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Ольга Собко

Ещё с 7 класса знала, что стану журналистом. В студенческих роликах почему-то всегда представлялась НТВ, куда меня кстати и занесло после выпуска на долгих 3,5 года. 

Там я и поняла, какой СМИ большой механизм и сколько труда, времени, любви нужно вкладывать ежедневно, чтобы порадовать своего читателя или зрителя. Надеюсь, вы сможете это почувствовать, ведь я действительно обожаю свою работу!

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