Кати Зобкова
Cтилист-имиджмейкер.
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«Унылая пора»: вот какие ошибки экс-жена Ефремова допустила на красной дорожке
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Ольгу Бузову предупредили, к чему может привести любовь к ярким нарядам
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Стилист объяснила, почему 90-е вернулись в моду
На смену легинсам, неоновым цветам и заниженной талии придет элегантность 60-х.11 янв 2022 14:33
Роковая ошибка: зимняя обувь, которая изуродует любую красотку на новогодней вечеринке
Стилист рассказала, как оставаться стильной и модной даже холодной зимой.1 янв 2022 12:00
Стилист не дала хейтерам поиздеваться над Анастасией Решетовой
Повторилась история с Ольгой Бузовой.31 дек 2021 09:00
Не мех, а смех: шубы, в которых стыдно будет показаться на праздновании Нового года
Стилист дала простые советы по выбору мехового изделия, благодаря которым вы будете блистать на любой вечеринке.30 дек 2021 12:00
Стилист прокомментировала «несуразный» образ молодой жены Петросяна
Интернет-пользователи сравнили наряд звезды со шторой.29 дек 2021 10:43
Оставившую сцену Пугачеву похвалили за безупречный стиль: «Возраст не помеха»
Стилист похвалила певицу за эксперименты.27 дек 2021 16:49
Модный эксперимент Кристины Орбакайте над сыном провалился: стилист объяснила почему
Певица и наследник одинаково оделись.16 дек 2021 11:56
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